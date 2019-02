Uso del bene comune e uso del bene condominiale

Maltempo e valanghe in Lombardia : chiUso tratto della SS36 : La SS36 “del Lago di Como e dello Spluga” è provvisoriamente chiusa tra Madesimo (Sondrio) e la località Montespluga (dal km 137,300 al km 147), in provincia di Sondrio, a causa di due valanghe che hanno interessato il tratto stradale ieri e questa mattina. L'articolo Maltempo e valanghe in Lombardia: chiuso tratto della SS36 sembra essere il primo su Meteo Web.

Juventus-Parma - Allegri delUso : “meritavamo la vittoria - ma abbiamo giocato in area una palla da buttare in tribuna” : L’allenatore della Juventus ha commentato il pareggio ottenuto contro il Parma nel match di Serie A La Juventus chiude una settimana nerissima, pareggiando con il Parma in Serie A dopo essere stata eliminata dalla Coppa Italia dall’Atalanta di Gasperini. Fabio Ferrari/LaPresse Un boccone amaro da digerire per Allegri, alquanto dispiaciuto ai microfoni di Sky Sport: “abbiamo accontentato chi voleva vedere il bel gioco. ...

Maltempo Alessandria : chiUso il rettilineo dello stadio ‘Moccagatta’ : Per l’abbondante nevicata, ad Alessandria, in occasione della gara di calcio di serie C tra i ‘grigi’ e il Pisa, il settore rettilineo dello stadio Moccagatta resterà chiuso per ragioni di sicurezza. Il campo di gioco e’ invece stato liberato dalla neve. “Gli abbonati e i possessori dei tagliandi per quel settore – spiega l’Alessandria calcio – potranno assistere alla gara in tribuna laterale. ...

Festa oltre i limiti : chiUso il club delle milionarie cinesi : Un club privato riservato a signore con almeno 20 milioni di yuan in portafoglio (circa 3 milioni in euro). "Spazio Perfetto", così si chiamava il locale nel centro di Shanghai, è stato chiuso dopo una Festa considerata "oltre i limiti".Personale giovane, tutto maschile, di bella presenza e disponibile all'intrattenimento: il club esclusivo di 1.600 metri quadrati era formato da salette chiuse per colloqui privati tra le clienti e i giovani. ...

Maltempo - sale il livello dell'Arno : chiUso il ponte Vespucci : E' stato chiuso nel primo pomeriggio a livello precauzionale il ponte Vespucci a causa dell' innalzamento del livello dell'Arno . Il ponte in questo periodo è già chiuso al transito veicolare per ...

Milan - GattUso 'Non mi fido della Roma - sarà partita difficile' : MilanO - Il Milan si rituffa in campionato, dopo l'ottima prestazione in Coppa Italia contro il Napoli. Ad attendere la squadra rossonera c'è uno spareggio per la difesa del 4° posto all'Olimpico con ...

Maltempo - cresce il livello dell’Arno : chiUso a Firenze ponte Vespucci : A causa dell’innalzamento del livello dell’Arno è stato chiuso a Firenze, a scopo precauzionale, il ponte Vespucci. La struttura era già chiusa al traffico per una serie di controlli, iniziati a fine novembre scorso, e per metterla in sicurezza: era consentito solo il passaggio pedonale. Il ponte, si spiega dal Comune, sarà riaperto ai pedoni non appena il livello del fiume si abbasserà. L’Arno al momento è comunque sotto il ...

GattUso non si fida della crisi : 'Contro la Roma non è mai facile' : Rino Gattuso non si fida della Roma, 'Non è mai facile giocare contro di loro', ed elogia Zaniolo: 'Ho una grandissima ammirazione per lui. Spero non si perda, testa giù e si lavora. È uno dei talenti ...

Silvia Provvedi e la storia con Fedez : «Non sono mai stata la sua amante - Fabrizio Corona mi ha delUso» : Silvia Provvedi torna a parlare del presunto flirt con Fedez. In una puntata di Verissimo, Fabrizio Corona aveva rivelato: «Silvia mi ha tradito con Fedez». Ovviamente ne era nato un...

Maltempo - valanga di neve su autostrada del Brennero : nessun ferito. ChiUso un tratto della A22 : 12 chilometri di coda : Disagi per il Maltempo in tutto il Nord Italia. In Alto Adige la situazione più critica: a causa della neve, l’autostrada del Brennero è chiusa in direzione Nord tra Chiusa e Vipiteno e si registrano diversi chilometri di coda. A quanto si apprende, molti automobilisti sono bloccati da ore nelle vetture. Interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia di Bolzano, per strade chiuse e alberi caduti o pericolanti, ma le criticità ...

L'autostrada del Brennero chiUso per neve : dodici chilometri di code. Difficoltà nei soccorsi : Alto Adige nella bufera. Di neve: L'autostrada del Brennero è chiusa in direzione nord tra Chiusa e Vipiteno per mezzi pesanti bloccati. Si è formata una coda di 12 chilometri, anche il servizio ...

Napoli - mercato chiUso : in vista dell'estate si pensa a Fornals e Lozano (RUMORS) : Il Napoli ha concluso il proprio mercato invernale in maniera piuttosto sterile, registrando in uscita solo il prestito di Marko Rog che si è unito temporaneamente al Siviglia. Allan alla fine è rimasto in squadra e il discorso PSG è stato rinviato all'estate. Ma proprio in vista dell'estate si ipotizza una vera rivoluzione per il club azzurro. Con due obiettivi già sfumati, campionato e Coppa italia, la società sta infatti valutando cessioni ed ...

Maltempo - chiUso il passo del Maloja e quello del Gallo : Il passo del Maloja è rimasto aperto tutto il giorno con obbligo di catene. È stato chiuso però alle 20 per il rischio valanghe a Sils. Nella mattina di domani alle 11 si deciderà se riaprirlo. ...

Maltempo Liguria : chiUso un tratto della A26 per ghiaccio : Giornata di disagi per le forti piogge e il vento che stanno soffiando da questa mattina su Genova. Il terminal portuale Vte è chiuso, almeno fino alle 18, proprio per le raffiche che metterebbero a rischio le operazioni di carico e scarico dei container. In A26 Voltri-Gravellona Toce è chiusa la diramazione A26-A7 Predosa-Bettole per ghiaccio in entrambe le direzioni. In citta’, invece, sono gia’ una cinquantina gli interventi dei ...