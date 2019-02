Milan e Roma | pari e spettacolo | all’Olimpico brillano le stelle di Piatek e Zaniolo

Roma-Milan 1-1 : Zaniolo regala un punto. Fischi e Sud vuota a metà : La Roma pareggia in casa contro il Milan (1-1). In gol Zaniolo e Piatek. Tanti Fischi all'Olimpico alla lettura della formazione della Roma, a pochi minuti dall'inizio del match contro il...

Roma Milan Cronaca LIVE : finisce in parità reti di Piatek e Zaniolo : 93′ Roma-Milan finisce 1-1 reti degli uomini più attesi Piatek e Zaniolo 90′ Saranno tre i minuti di recupero89′ Su lancio di Bakayojko Laxalt si libera di Santon e tira, Olsen salva88′ Colpo di testa di Cutrone su cross di Bakayoko, Olsen para a terra85′ SOSTITUZIONE Milan esce Suso ed entra Laxalt85′ SOSTITUZIONE Milan esce […] L'articolo Roma Milan Cronaca LIVE: finisce in parità reti di Piatek e ...

Calcio - Roma-Milan finisce sull'1-1 : 22.24 Roma e Milan si dividono la posta all' Olimpico (1-1), risultato che consente ai rossoneri di conservare il 4° posto. Giallorossi dominatori in avvio (al 16' Donnarumma salva su Dzeko),ma al 26',al primo affondo, il Milan passa con Piatek (anticipato Fazio su cross di Paquetà). Prima dell'intervallo Roma vicina al pari con Zaniolo, e nella stessa azione, con Schick e Dzeko. Il pari giallorosso arriva dopo 20" della ripresa:pasticcio ...

