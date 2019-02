La curva Nord attacca l’Inter e Koulibaly: “piccolo uomo”

ilnapolista

(Di domenica 3 febbraio 2019) La fanzine nerazzurratorna a giocare a porte aperte e lanella sua fanzine spara a zero sull’Inter, sui giornalisti e anche su. Latorna sui fatti del 26 dicembre:San Siro ha fischiatoper un gesto inaccettabile (gli applausi dopo il rosso, ndr). Poi finisce la partita e qualcuno dice di aver sentito “buu” o qualcosa del genere. Sicuramente è vero, qualcuno lo avrà fatto, ma allo stadio non è stata così chiara e fastidiosa. Da lì è partito il processo. Quello che però ci lascia basiti è il comportamento della Società Inter, che ha accettato supina la decisione del giudice sportivo, derubando, negando la possibilità di assistere a partite per le quali era già stato pagato il biglietto. Ma non è finita qui, perché contro il Sassuolo ha tappezzato il Meazza con striscioni ‘Buu’, quantomeno di pessimo gusto, una ...