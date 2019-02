Il File Manager di Windows 3 0 disponibile al download per Windows 10 Agg 1 Microsoft

surface-phone

(Di domenica 3 febbraio 2019) Aggiornamento1 03/02/2019 Grazie ai progressi del progetto su GitHub, ildi3.0 è ora scaricabile direttamente dalStore.(Gratis,Store) →Articolo originale (09/04/2018),Se siete degli utenti piuttosto “anziani” e avete seguito il mondo, in particolar modo, sin dalle sue origini sarete felici nell’apprendere la seguente notizia.Craig Wittenberg, uno storico dipendente della casa di Redmond, ha voluto conservare e aggiornare il codice del primodel sistema operativo direndendoloalper10 tramite una pagina GitHub con licenza MIT. Si tratta di un software risalente al 1990 e al buon caro vecchio3.0 per poi essere abbandonato assieme aNT.Ovviamente, nel 2018, non può ...