Hamsik | una carriera a cresta alta con Napoli nel cuore LE FOTO

Napoli - il day after di Hamsik : «Abbiamo giocato una grande gara» : Dopo le ultime roventi ore, al centro delle cronache azzurre per quel passaggio in Cina che è ormai dietro l'angolo, Marek Hamsik torna a parlare ai tifosi attraverso il suo sito...

Hamsik - l'ultima recita : Napoli saluta una bandiera : Ogni scelta implica, di per sé, l'abbandono di tutte le alternative. Se non fossimo costretti a scegliere, saremmo immortali. Ma si può anche fare diversamente, fare come Marek Hamsik. Si può ...

Napoli - Hamsik va in Cina. Ancelotti conferma : 'C'è una trattativa in corso' : Il Napoli riparte in campionato, ritrova gioco e vittoria ma come un fulmine a ciel sereno arriva la notizia di una possibile partenza di Marek Hamsik: destinazione Cina, sponda Dalian. A confermare ...

Ancelotti conferma : «Hamsik vuole andar via - c’è una trattativa in corso» : L’ufficializzazione la dà Carlo Ancelotti sul trasferimento di Marek: «C’è una trattativa che dobbiamo valutare col giocatore. La società ha tanto rispetto e se c’è la volontà da parte sua di fare un’altra esperienza da un punto di vista emozionale c’è la volontà di accontentarlo. Non nascondiamo niente, come in tutte le trattative la società valuterà. Credo che ci sia la volontà del giocatore se si è aperta la trattativa» Le voci che si ...

Napoli - Ancelotti : "Ci siamo ritrovati. Per Hamsik c'è una trattativa in corso" : Il Napoli riparte alla grande, dopo il doppio stop con il Milan tra campionato e Coppa Italia. Contro la Sampdoria gli azzurri costruiscono il successo con primo tempo da applausi, impreziosito dall'...

Inter Napoli 0-0 LIVE : risultato in diretta. Si infortuna Hamsik - entra Maksimovic : Siro' - Sky Sport HD 19:52 26 dic Il Napoli ha trovato il gol in sette delle otto sfide esterne disputate nel campionato corrente, restando a secco di reti solo nella sconfitta del Ferraris contro la ...