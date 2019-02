Gli astronauti europei si preparano a camminare sulla Luna

L’ESA prepara Gli astronauti a camminare sulla Luna : L’Europa punta alla Luna, tanto che l’Agenzia Spaziale Europea ha iniziato a preparare i suoi astronauti alle future passeggiate sul nostro satellite. Sono state condotte le prime simulazioni per testare strumenti ed equipaggiamento sulle ceneri vulcaniche di Lanzarote (Spagna) mentre in laboratorio si stanno sperimentando gli effetti della gravità Lunare. Nelle simulazioni a Lanzarote si sono utilizzate tute spaziali, caschi e ...

"GermoGli per fornire cibo fresco aGli astronauti" : studenti di San Rocco Castagnaretta alle finali di robotica dela FIRST® LEGO® League : FIRST® LEGO® League è una sfida mondiale per qualificazioni successive di scienza e robotica tra squadre di ragazzi dai 9 ai 16 anni che progettano, costruiscono e programmano robot autonomi, ...

Alimentazione : tutti in forma grazie alla dieta deGli astronauti : L’importanza dell’Alimentazione, si sa, è un tema sempre caldo. Unifarco, in linea con la propria mission di promozione della cultura del benessere, ha dato vita ad una campagna sviluppata con questo fine, partendo proprio dai dipendenti. L’azienda, infatti, è stata protagonista di un’eccezionale collaborazione con Stefano Polato – chef padovano che dal 2012 realizza i pasti per gli astronauti europei tra cui gli italiani Samantha Cristoforetti, ...

L’addestramento deGli astronauti che si preparano a tornare sulla Luna : Non manca molto al ritorno dell’essere umano sulla Luna, e astronauti ed esperti di esplorazione spaziale sanno che c’è solo un modo per prepararsi a compiere, di nuovo, quel piccolo passo: studio, allenamento e messa a punto delle tecnologie giuste. È per questo che l’Agenzia spaziale europea sta portando avanti Pangaea, una serie di operazioni per mimare, già sulla Terra, le condizioni che la nuova generazione di moonwalker ...

Tito Stagno e l'uomo sulla luna : 'Gli astronauti sono sportivi veri - Cristiano Ronaldo un marziano' : In questi giorni però l'Inter è associata ai fatti di cronaca... "Mi meraviglio che Mazzoleni non abbia interrotto la partita. Avrebbe dovuto farlo per un po', per dare subito una calmata. Koulibaly ...

Passeggiata spaziale per Gli astronauti russi : ispezione e riparazione del foro nella Soyuz : Attività extraveicolare (EVA) per gli astronauti russi Oleg Kononenko e Sergey Prokopiev, che per quasi 6 ore hanno cercato e poi ispezionato e riparato il micro foro rilevato nella Soyuz MS-09: ad agosto scorso aveva provocato la depressurizzazione della Stazione spaziale. I due astronauti hanno anche prelevato campioni dello speciale sigillante con cui era stato riparato il buco dall’interno e che verranno poi studiati a Terra per ...

Settimana Italia-Cina della scienza : la nuova stazione spaziale “potrebbe offrire importanti opportunità di volo” per Gli astronauti italiani : A margine dell’inaugurazione della Settimana Italia-Cina della scienza, della tecnologia e dell’innovazione, il commissario dell’Agenzia spaziale Italiana Piero Benvenuti ha dichiarato che “la Cina sta progredendo in maniera velocissima nell’attività spaziale“, “sarà fondamentale aprire nuove strade di collaborazione su progetti scientifici e di tecnologia spaziale. Abbiamo già una collaborazione sui ...