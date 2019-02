Fico | migranti devono sbarcare Diciotti? Per me direi sì a processo

Fico : “Salvare e far sbarcare subito i migranti”. Sul caso Diciotti : “Per me direi sì a processo” : Il presidente della Camera Roberto Fico, ospite di Fabio Fazio, ha parlato di migranti e anche del caso Diciotti: “Le persone vanno sempre salvate, non ci possono essere dubbi rispetto a questo”. Sull'autorizzazione a procedere per Salvini sul caso Diciotti: “Personalmente pregherei la Camera di dare l'autorizzazione”. La replica del vicepremier: “Dice no a tutto tranne ai migranti e ai processi”.Continua a leggere

CHE TEMPO CHE FA/ Ospiti e anticipazioni : Fico parla di migranti e Tav - 3 febbraio - : Che TEMPO che fa, diretta e Ospiti: Roberto Fico risponde alle domande di Fabio Fazio. Previste le presenze di Claudio Baglioni ed Emma

Sea Watch - Roberto Fico trama alle spalle del 'suo' governo : vuole sfasciarlo con i 47 migranti : Presi di posizione pubbliche no. Perchè ci sono di mezzo i suoi e uscire allo scoperto significherebbe accentuare di brutto la crisi di consensi di cui il Movimento 5 Stelle sta soffrendo ormai da ...

Migranti - Fico : “Da terza carica dello Stato dico che la morte di 117 persone in mare è un lutto per il Paese” : “Da terza carica dello Stato dico che la morte in mare di 117 persone è un lutto per il Paese. Sono contento che ora il barcone coi cento Migranti sia Stato tratto in salvo“. Ad affermarlo il presidente della Camera, Roberto Fico, a margine di una visita al parco di Capodimonte. “I 49 milioni della Lega? Chi sbaglia deve pagare, le sentenze vanno rispettate”. L'articolo Migranti, Fico: “Da terza carica dello Stato ...

Migranti - Fico pesta il governo : "Prima di tutto salvate le vite" : "Il punto è che siamo una Repubblica democratica che si fonda sul concetto di accoglienza, che è un valore sempre. In ogni epoca e ogni tempo". A pochi giorni dalla presa di posizione contro la linea dura del governo in tema di immigrazione clandestina, il presidente della Camera, Roberto Fico, torna a criticare l'esecutivo sulla chiusura dei porti. "Ci sono principi e valori che vanno oltre le leggi scritte, che sono quelli dell'accoglienza ...