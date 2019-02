Tiro con l’Arco – Assoluti indoor di para-archery | conclusa la prima giornata di gare a

Trattato missili - con riTiro di Usa e Russia finisce l’era del controllo sul nucleare. Ma la vera incognita è la Cina : Stati Uniti, Russia, Cina. Si allarga la crisi diplomatica dopo la decisione di Washington di sospendere la propria partecipazione all’Inf (Intermediate-Range Nuclear Forces), il Trattato sul controllo dei missili nucleari di raggio intermedio. La Russia decide di fare lo stesso. La Cina, che non aveva firmato il Trattato, avverte che la decisione statunitense “può scatenare una serie di conseguenze avverse”. Gli alleati europei assistono ...

M5s - Trenta : “Per Conte 2019 bellissimo? Ottimismo è sapore della vita”. E smentisce annuncio riTiro truppe da Afghanistan : “Non ho annunciato il ritiro delle truppe dall’Afghanistan, non è quello che ho detto. Ho affermato che doveva iniziare una fase di pianificazione che potesse prevedere anche un ritiro dall’Afghanistan”. Lo precisa a Otto e Mezzo (La7) il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta (M5s), che spiega: “Io ho annunciato solo una cosa tecnica, non avrei potuto decidere il ritiro. Il ritiro lo decide il Parlamento. ...

Armi nucleari - Usa confermano il riTiro dal trattato Inf : “La Russia lo viola da sempre. Noi pronti a una nuova intesa” : Gli Stati Uniti si ritirano dallo storico trattato Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty sulle Armi nucleari firmato da Ronald Reagan e Michail Gorbaciov e che pose fine alla Guerra Fredda. L’ufficializzazione, preceduta nelle scorse settimane dagli annunci di Donald Trump, è arrivata dal segretario di stato americano Mike Pompeo. La Nato ha fatto sapere di “appoggiare pienamente” la decisione. “La Russia ha violato ...

