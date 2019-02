Maltempo | chiusa per frana strada provinciale nel Lecchese

Maltempo - Autobrennero chiusa per neve. FS : "Emergenza grave in Alto Adige" : Caos neve in Alto Adige. L'autostrada del Brennero è chiusa in direzione nord da chiusa fino al confine. Si è formata una coda di 12 chilometri, anche il servizio strade ha difficoltà a proseguire e a ...

Maltempo Sardegna : piogge intense a Nuoro - chiusa SP17 per frana : Le incessanti piogge hanno causato una frana nelle prime ore di questa mattina sulla SP17 in agro di Bolotana (Nuoro): grossi massi e detriti sono caduti da un costone roccioso ed hanno invaso parzialmente la sede stradale. Sul posto i Carabinieri di Bolotana e della Compagnia di Ottana. La strada al momento è chiusa al traffico in attesa di valutazioni tecniche. L'articolo Maltempo Sardegna: piogge intense a Nuoro, chiusa SP17 per frana sembra ...

Siamo fermi da questa notte! Maltempo - Autobrennero chiusa per neve : L'autostrada del Brennero è chiusa in direzione nord tra chiusa e Vipiteno per mezzi pesanti bloccati. Si è formata una coda di 12 chilometri, anche il servizio strade ha difficoltà a proseguire e a raggiungere i mezzi. La statale del Brennero è attualmente impraticabile in due punti (a Mules e tra Vipiteno e il confine di stato), come anche la statale della Val Venosta a Gomagoi.--"Mia moglie e i miei due figli da 12 ore sono fermi in ...

Maltempo - pioggia gelata nell’Alessandrino : chiusa la A26 : Per la pioggia gelata è stato chiuso in serata il tratto di Ovada (Alessandria) della A26 Genova-Gravellona, in entrambe le direzioni per la A26 Genova-Gravellona, compresa la diramazione Predosa-Bettole. La Protezione Civile fa sapere che i caselli sono presidiati dalle forze dell’ordine e che è stato attivato il piano neve della Prefettura. Chiuso anche lo svincolo della A21 Torino-Piacenza in direzione della A26. Pochi disagi, invece, ...

Maltempo Basilicata : chiusa per neve la statale Nsa 506 in provincia di Potenza : A causa di una intensa nevicata si è reso provvisoriamente necessario chiudere al traffico – in entrambe le direzioni – un tratto della strada statale Nsa 506 ‘Nerico-Bella Muro’, tra il km 5 e il km 9 nel territorio comunale di Castelgrande, in provincia di Potenza. Sul posto sono in azione uomini e mezzi Anas per consentire lo sgombero della neve e il ripristino della viabilità. Lo comunica Anas. L'articolo Maltempo ...

