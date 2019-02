L' intervista Tre attentati dell' ' ndrangheta in un mese contro il noto resort La

intervista – Martin Ford : «Vi spiego come l’intelligenza artificiale cambierà il futuro del lavoro e le nostre vite» : La prima legge della robotica del celebre scrittore Isaac Asimov recita: «Un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, un essere umano riceva danno». Oggi a quasi ottant’anni di distanza siamo tornati a chiederci come il progresso tecnologico, la rivoluzione digitale e l’automazione diffusa, hanno radicalmente cambiato il nostro modo di concepire il mondo del lavoro ...

Barbara D’Urso piange mentre intervista la sorella Eleonora a Domenica Live : Nel suo salotto Domenicale Barbara D’Urso ha avuto un’ospite molto particolare per lei, la sorella Eleonora. Anche lei ha lavorato in tv, poi in teatro. L’intervista è corredata, come sempre in trasmissione, da immagini e video di famiglia. Barbara D’Urso sottolinea che le è stato vietato vedere i video prima della messa in onda e guardandoli in studio si commuove. «Io e Eleonora siamo figlie dello stesso padre ma di due mamme diverse. Ci ...

Solo un italiano su tre è «pro migrazioni» . L'intervista di Open a Stefano Allievi : Professore, questi dati sono sorprendenti? L'Italia è uno dei paesi in cui è cresciuto più rapidamente il rifiuto degli stranieri o anche il timore che siano negativi sia per l'economia che per la ...

Barbara D'Urso in lacrime mentre intervista sua sorella : «Non ci parlavamo più» : 'Io e Eleonora siamo figlie dello stesso padre ma di due mamme diverse. Ci chiamiamo Ciku tra noi, abbiamo un fratello in Giappone e da quel momento ci chiamiamo così. Ci eravamo allontanate per un ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 gennaio : L’intervista al vicepremier Luigi Di Maio : “Incontrerò presto i Gilet per unirci nell’Ue : L’intervista “Gruppo con polacchi, finlandesi e croati e voglio i Gilet gialli” Luigi Di Maio – Il vicepremier a Bruxelles: “A febbraio firmeremo il manifesto comune” di Luca De Carolis Brigate Gialle di Marco Travaglio Avviso ai lettori: se per caso dovesse scapparvi una piccola simpatia per i Gilet gialli che contestano le politiche affamatrici di Macron (parlandone da vivo) che piacciono alla gente che piace di tutta Europa ...

"Per ora sono uno street artist". intervista a Blub : Io mi propongo di vedere un mondo migliore, persone migliori , come può esistere un mondo migliore senza persone migliori?, . Che vuol dire essere migliori nel tuo vivere quotidiano fatto di piccoli ...

Premio Angi 2018 : l'intervista a Yannick Roussel - presidente della France Association e International Entrepreneurship Academy : Premio Angi 2018: l'intervista a Yannick Roussel, presidente della France Association e International Entrepreneurship Academy

Slitta ‘Alla Lavagna’ - intervista a Luxuria : “Dispiace che Rai Tre si sia fatta intimorire” : In un'intervista a Fanpage.it Vladimir Luxuria ci ha spiegato cosa è accaduto dopo la registrazione della puntata di 'Alla Lavagna', il format di Rai Tre a cui hanno partecipato anche i ministri Toninelli e Salvini, che sarebbe dovuta andare in onda oggi: "C'è un clima generale in cui non vogliono che certi i temi si affrontino. Quando invece oggi è più che mai necessario che bullismo e omofobia rientrino nell'educazione civica".Continua a ...

Simone Faggioli : 'La Pikes Peek è stata un'esperienza estrema - ma sono soddisfatto dei miei tempi!' [intervista] : Nel 2018 Simone Faggioli ha finalmente varcato l'oceano per coronare uno dei suoi sogni: partecipare alla mitica Pikes Peek , la cronoscalata più famosa del mondo. Ovviamente Simone ha reso onore al proprio impegno e alla bandiera italiana, segnando subito tempi stratosferici e piegandosi solo a Romain Dumas , pilota ufficiale Volkswagen . Non è certo ...

Baby - l'intervista di Chabeli Sastre Gonzalez e Riccardo Mandolini a TvBlog (Video) : Chabeli Sastre Gonzalez e Riccardo Mandolini sono due attori che fanno parte del cast di Baby, la nuova serie originale Netflix di produzione italiana, disponibile dal 30 novembre scorso, nella quale recitano le parti di Camilla e di Damiano.Entrambi gli attori sono alla loro prima esperienza importante e noi di TvBlog li abbiamo intervistati in occasione della conferenza stampa di presentazione della serie.prosegui la letturaBaby, ...

Paola Caruso incinta ha un malore in diretta a Domenica Live - Barbara D'Urso costretta a interrompere l'intervista : Paola Caruso ha scoperto di essere incinta mentre registrava Pechino Express, da allora le cose sono molto cambiate. L'ex concorrente dell'Isola dei famosi oggi ospite a Domenica Live ha...

Domenica Live - Paola Caruso incinta : «Un'altra avrebbe abortito». Malore in diretta - Barbara D'Urso costretta a interrompere l'intervista : Paola Caruso ha scoperto di essere incinta mentre registrava Pechino Express, da allora le cose sono molto cambiate. L'ex concorrente dell'Isola dei famosi oggi ospite a Domenica Live ha...

Domenica Live - Paola Caruso incinta : «Un'altra avrebbe abortito». Barbara D'Urso costretta a interrompere l'intervista : Paola Caruso ha scoperto di essere incinta mentre registrava Pechino Express, da allora le cose sono molto cambiate. L'ex concorrente dell'Isola dei famosi oggi ospite a Domenica Live ha...

Domenica Live - Paola Caruso incinta e l'aborto : «Un'altra lo avrebbe fatto». Barbara D'Urso costretta a interrompere l'intervista : Paola Caruso ha scoperto di essere incinta mentre registrava Pechino Express, da allora le cose sono molto cambiate. L'ex concorrente dell'Isola dei famosi oggi ospite a Domenica Live ha...