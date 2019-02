Il Calcio Catania ricorda l’Ispettore Capo della Polizia di Stato Filippo Raciti

Calciomercato Catania - ufficiale : arriva Sarno : Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Calcio Padova il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vincenzo Sarno, nato a Secondigliano (Napoli) l’11 marzo 1988. Il talentuoso esterno offensivo, che nella prima parte dell’annata in corso ha indossato la maglia della formazione veneta in seconda serie, ha conquistato complessivamente quattro promozioni in B: la più recente proprio con i biancorossi nel 2018, ...

Calciomercato Serie B e Serie C - altri due innesti per la Reggina : sprint del Catania : Calciomercato Serie B e Serie C – Ultimi giorni caldi di Calciomercato anche per quanto riguarda i campionati di Serie B e Serie C, ecco il punto della rosea sulle ultime trattative. Colpo a sorpresa dell’Ascoli che si è assicurato le prestazioni dell’attaccante Amato Ciciretti, un innesto da novanta per il torneo cadetto e per la porta può arrivare Milinkovic-Savic. Moncini rifiuta il Livorno e firma per il Cittadella, ...

Calciomercato Cosenza - è ufficiale la cessione di Di Piazza al Catania : Cosenza - Matteo Di Piazza è ora un giocatore del Catania . Il Cosenza , infatti, rende noto il trasferimento dell'attaccante classe 1988 con questa nota: " La Società Cosenza Calcio comunica di aver ...

Calciomercato Catania - ufficiale il colpo Di Piazza : Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Cosenza Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Di Piazza, nato a Partinico (Palermo) il 1° gennaio 1988. Cresciuto nel nostro settore giovanile, l’atleta siciliano ritorna sotto l’Etna quasi tredici anni dopo la sua ultima gara e la sua ultima rete con la squadra dell’Elefante nel campionato Primavera: nell’aprile 2006, schierato tra i titolari ...

Calciomercato Serie B e Serie C - domani Baclet firma con la Reggina : il Verona tenta il colpo - bene il Catania : Calciomercato Serie B e Serie C – Il Calciomercato regala emozioni anche in Serie B e Serie C, ecco le ultime trattative caldissime secondo quanto riporta la rosea. Ore caldissime per gli attaccanti, la Cremonese chiude per Strizzolo, il Pescara è ai dettagli per il prestito di Tumminello mentre l’Ascoli riporta in Italia l’ex Novara Chajia, il Crotone prende Pettinari e per la difesa è vicino Spolli. Il Foggia prova ...

Calciomercato Serie B e Serie C : il Verona piazza il doppio colpo - mosse di Reggina e Catania : Calciomercato Serie B E Serie C – Non solo il Calciomercato in Serie A ma anche i club di Serie B e Serie C regalano spettacolo e sono pronti a chiudere alcune importanti trattative, ecco il punto della rosea. Tutti pazzi dell’attaccante Ceravolo, sembra un testa a testa tra Cremonese e Benevento, importante la volontà del calciatore che dovrà decidere la migliore destinazione, nel mirino di entrambe le squadre anche il ...

Calciomercato Serie B e Serie C - il Brescia… Trotta : colpo ‘Di Piazza’ a Catania - primo innesto della nuova Reggina : Calciomercato Serie B E Serie C – Non solo il Calciomercato di Serie A, si muovono infatti anche le squadre di Serie B e Serie C, importanti aggiornamenti nelle ultime ore, ecco il punto delle rosea. Il Brescia prova a chiudere per l’attaccante Trotta, il Foggia ha un nuovo portiere, arriva infatti Scuffet in prestito dall’Udinese, per la difesa si punta su Andelkovic del Venezia, sprint per Calvano del Verona. Il ...