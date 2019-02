Germania | 23 bambini abusati in un campeggio | violenze durate almeno 10 anni

Blastingnews

(Di sabato 2 febbraio 2019) Un gravissimo caso di pedofilia sta scuotendo la. Nel lander Nordrhein-Westfalen (o Renania Settentrionale-Vestfalia) nei giorni scorsi sono stati arrestati tre uomini accusati di aver abusato, per un decennio, diuna ventina di(tutti con un'età compresa tra i quattro ed i 13). Nell'ambito delle delicate indagini (che starebbero coinvolgendo anche la polizia locale), gli investigatori hanno sequestrato migliaia di video pedopornografici.Ildegli orrori Gli abusi sarebbero avvenuti a partire dal 2008 in undi Lügde, città appartenente al distretto governativo di Detmold e al circondario della Lippe. Le piccole vittime accertate sono 23 (soprattutto bambine), ma gli inquirenti non escludono che il bilancio possa aumentare.La commissione investigativa EK Camping (istituita proprio per affrontare il caso e coordinata dall'investigatore ...