Comune di Napoli | uffici vuoti | segreterie politiche piene

Quanti abitanti ha Napoli nel 2019 : dati popolazione - numero aggiornato in città - Comune e Provincia : Quanti abitanti ci sono a Napoli? A quanto ammonta la popolazione in questa splendida città secondo le statistiche aggiornate nel 2019? Se siete interessati a saperne di più circa i dati raccolti più recentemente sulla popolazione del Comune di Napoli e della sua Provincia, siete senz’altro capitati nel posto giusto. Di seguito nell’articolo infatti, troverete tutta una serie di informazioni sull’argomento: saranno riportati tutti i dati ...

Buche - è caos risarcimenti a Napoli : il Comune senza polizza : Sul finire della settimana scorsa il capo dell'avvocatura ha scritto un report sulla questione delle Buche stradali e dei risarcimenti. L'ha fatto su richiesta della Commissione Infrastrutture, ne ha ...

Napoli - le casse del Comune sono vuote : stop agli abbonamenti per anziani e invalidi : casse a secco, il Comune taglia gli abbonamenti ai trasporti per i poveri. Per il 2019 sparisce il fondo da 1,6 milioni per gli sconti sui ticket Anm destinati ai pensionati e agli invalidi con...

Buche - Napoli chiede i danni : 10mila cause contro il Comune : Di primo acchito l'assessore Mario Calabrese, che si occupa anche della manutenzione delle strade di Napoli, quando sente che c'è da affrontare il tema della città-gruviera risponde 'non so che dire'. ...

Buche - Napoli chiede i danni : 10mila cause contro il Comune : Di primo acchito l?assessore Mario Calabrese, che si occupa anche della manutenzione delle strade di Napoli, quando sente che c?è da affrontare il tema della...

Napoli - bozza di convenzione per lo stadio : ma il Comune chiede 4 milioni : Una bozza di accordo tra le parti sarebbe stata redatta, ma il Comune chiede prima il saldo dei debiti per le stagioni 2016/2017 e 2017/2018. L'articolo Napoli, bozza di convenzione per lo stadio: ma il Comune chiede 4 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

"Scambia sito Comune Napoli per il blog" : polemiche su De Magistris : Così, la sua unica chance per restare protagonista nel mondo politico è volgere lo sguardo a Bruxelles. Eppure, anche questa strada appare in salita. In passato si è parlato di un accordo con l'ex ...

Repubblica : «Il Comune al Napoli : “paga o niente stadio”» : Arretrati per quattro milioni “Se non paghi, non possiamo più concederti lo stadio”. È l’ultimatum che il Comune ha inviato l’11 gennaio al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Un invito firmato dal dirigente dello sport Gerarda Vaccaro che contiene una richiesta economica precisa: 4 milioni per le stagioni 2016/ 2017 e 2017/ 2018. Repubblica Napoli svela oggi la nota inviata dall’amministrazione comunale al Calcio Napoli. Nota in ...

Napoli - il Comune mette in mora De Laurentiis e chiede biglietti omaggio per le partite : Il Comune chiede soldi e biglietti omaggio al patron della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis. Eccolo il cuore della nuova convenzione proposta al patron. Palazzo San Giacomo mette in mora la società ...

Napoli - il Comune attacca sul San Paolo : “Ci deve una cifra superiore a quella dei tornelli” : Lo scontro tra il Napoli e il Comune sul San Paolo continua. Al centro ora è la cifra che la società partenopea deve all'amministrazione per lo stadio. L'articolo Napoli, il Comune attacca sul San Paolo: “Ci deve una cifra superiore a quella dei tornelli” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Napoli - nuovo scontro sul San Paolo : “La cifra che deve al Comune è superiore a quella per i tornelli” : Lo scontro tra il Napoli e il Comune sul San Paolo continua. Al centro ora è la cifra che la società partenopea deve all'amministrazione per lo stadio. L'articolo Napoli, nuovo scontro sul San Paolo: “La cifra che deve al Comune è superiore a quella per i tornelli” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Maddaloni - palestra morosa : il Comune di Napoli pronto allo sfratto : La piscina Bulgarelli di via Monfalcone, zona Poggioreale, è gestita dalla Rari Nantes da 19 anni che dallo stesso tempo ha affidato la direzione tecnica ai fratelli, Sante, Elios e Mario, Marsili ...

Napoli - il Comune pronto a chiedere sei milioni per il San Paolo : Il Comune di Napoli torna all'attacco del Napoli sul San Paolo: sarebbe pronto a chiedere fino a circa 6 milioni al club per l'utilizzo dello stadio. L'articolo Napoli, il Comune pronto a chiedere sei milioni per il San Paolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Stadio - il Comune di Napoli rilancia : 'De Laurentiis ci deve 6 milioni' : Il Comune ha chiesto alla Siae la cifra degli incassi al botteghino del San Paolo della Ssc Napoli delle ultime tre stagioni agonistiche. Si tratta del periodo nel quale la società di patron Aurelio ...