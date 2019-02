CATANIA | INCENDIO IN UN PALAZZO | PERSONE INTRAPPOLATE DALLE FIAMME Ultime notizie

CATANIA - incendio in uno stabile in centro storico : soccorse persone bloccate : Sono state soccorse dai vigili del fuoco le persone che erano rimaste bloccate all’interno di un appartamento al quarto e ultimo piano di uno stabile nella centrale via Di Prima a Catania in cui è divampato un incendio. Lo conferma il comandante provinciale dei vigili del fuoco, l’ingegnere Giovanni Verme. Nello stabile è presente ancora una famiglia, composta da tre persone, al secondo piano. “Sono in sicurezza – ...

