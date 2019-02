Barça fermato in casa dal Valencia

raisport.rai

: Armando, nascosto in una barca di immigranti stava scappando con i diamanti, sicuramente aiutato da #Soros e i… - Losmilzo3 : Armando, nascosto in una barca di immigranti stava scappando con i diamanti, sicuramente aiutato da #Soros e i… - ghegola : RT @Stregalife2: #AnimadiPoeta #VentagliDiParole A febbraio si era fermato ciò che era vivo. Gli uccelli non volavano volentieri e l'anim… - faber_samir : RT @Stregalife2: #AnimadiPoeta #VentagliDiParole A febbraio si era fermato ciò che era vivo. Gli uccelli non volavano volentieri e l'anim… -

(Di sabato 2 febbraio 2019) Un doppio Messi non e' bastato al Barcellona per piegare il. Al 'Camp Nou' la formazione catalana non e' andata oltre il 2-2 nella sfida contro Parejo e compagni. Ospiti in vantaggio di due ...