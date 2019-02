Astori, gli Stadio gli dedicheranno una canzone

lanotiziasportiva

(Di sabato 2 febbraio 2019) Davidecome Gaetano Scirea e Giacinto Facchetti. Glihanno deciso di dedicare unaall’ex capitano della Fiorentina.Come accaduto per Gaetano e Scirea e Giacinto Facchetti ai quali glihanno dedicato una, così accadrà anche per Davide. L’annuncio, a quasi un anno dalla sua scomparsa (4 marzo 2018), è stato dato da Gaetano Currieri, leader della band: «Il ricordo diancora mi commuove, era davvero un uomo perbene, sapeva fare squadra, e in un ambiente di giocatori giovani, era fondamentale. E’ un dolore che devo buttar fuori, le canzoni servono anche a questo». Queste le parole del cantautore intercettato dalla trasmissione Rabona.Intanto domenica la Fiorentina dovrà scendere in campo contro l’Udinese e anche se i periodi non combaciano è impossibile non rivolgere il pensiero a quella maledetta domenica. A ...