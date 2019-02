Sii la tua migliore amica

dilei

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Ciao Davide, da quando ho presentato Luca a Lucia lei è completamente sparita dalla mia vita. Prima facevamo tutto insieme ora non riesce neanche a trovare il tempo per scrivermi un messaggio e se per caso riusciamo a trovarci per un caffè non fa altro che parlare di sé. È già la seconda volta che succede. Non so veramente cosa pensare? Grazie GinevraGinevra tocca un tema molto interessante. Oggi, a seguito del grande incremento nell’uso dei social, abbiamo tutti la falsa impressione di essere pieni di amici ma attenzione, nella realtà nulla di più falso.Come capire se un’amicizia nasce dal cuore o dall’interesse? Mi rifaccio a una vecchia citazione che più o meno diceva così “per capire come sono realmente le persone è necessario osservarle nei loro comportamenti quotidiani con quelle persone che non potranno mai essere loro utili nella vita. Se si comportano bene, sono educate e ...