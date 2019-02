Roma | Monchi alza il muro per Di Francesco Ma ora rischiano tutti e due

Roma - nessun ultimatum a Di Francesco : Monchi gli dà fiducia : Monchi dà fiducia a Eusebio Di Francesco . Nonostante la rovinosa sconfitta della Roma per 7-1 in Coppa Italia contro la Fiorentina, il direttore sportivo giallorosso, che ha pieni poteri sulla ...

Roma - Di Francesco 'La responsabilità è mia - ma non mi dimetto'. Monchi per ora lo conferma 'Chiediamo scusa' : FIRENZE - 'La responsabilità di questa sconfitta è mia ma non mi dimetto. Chiedo solo scusa ai tifosi'. Eusebio Di Francesco è affranto dopo la debacle in Coppa con la Fiorentina: 'Credo che ogni ...

Roma - Monchi : "Zaniolo? Io ho scritto Messi su un foglio..." : Zaniolo ? Ieri ho sentito il presidente del Barcellona perché ho fatto un foglio con Messi ... Bisogna blindare anche Messi perché forse domani vado a Barcellona e lo prendo". Il ds della Roma Monchi ...

