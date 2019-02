optimaitalia

: Molto aggressive le offerte Trony online con Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite oggi 1 febbraio - OptiMagazine

(Di venerdì 1 febbraio 2019)Sono appena state lanciate nuove, disponibilifino a giovedì 7 febbraio, tramite le quali avrete la possibilità di acquistare smartphone comeP2020ad un prezzo nettamente più basso rispetto agli standard di questa catena. Ecco perché in queste ore occorre un approfondimento per orientare al meglio le scelte degli utenti alla ricerca di un nuovo smartphone, fermo restando che la suddetta scadenza potrebbe essere anticipata da un eventuale esaurimento scorte.Impossibile non partire daP20, se pensiamo al fatto che in queste ore sono arrivate le prime proposte che consentiranno al pubblico l'acquisto a 260 euro per uno smartphone destinato a ricevere a stretto giro l'aggiornamento ad EMUI 9. Si tratta del modello no brand, destinato quindi a sfruttare una corsia preferenziale rispetto ai prodotti brandizzati dal punto ...