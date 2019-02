Inter-Lazio | la pazza esultanza di Simone Inzaghi in tribuna | IL VIDEO

Inter - le pagelle dopo il k.o. con la Lazio : Nainggolan è da 4 - 5 : A causa di un problema tecnico, la pagella del Ninja non era stata riportata sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi: oltre al voto e al giudizio del belga, di seguito potete leggere tutte le ...

Ascolti Tv 31 gennaio 2019 - Che Dio Ci Aiuti vince la serata - 5 - 7 milioni - . Boom di share ai rigori di Inter-Lazio - 33% - . L'Isola al 13% : Ascolti Tv di giovedì 31 gennaio 2019 . Su Rai1 la quinta stagione della fiction Che Dio Ci Aiuti conquista 5,7 milioni di spettatori pari al 21,2% di share nel primo episodio e 5 milioni, 21,7%, nel ...

VIDEO Inter-Lazio 4-5 - Highlights e gol della partita : azioni salienti e rigori. Nainggolan condanna i padroni di casa : Inter-Lazio di ieri sera non è stata certamente una partita che può avere annoiato spettatori e tifosi. La sfida valevole per li quarti di finale della Coppa Italia 2018/19 tra nerazzurri e biancocelesti ha messo in scena grande intensità e spettacolo, con un duello che si è risolto solamente ai calci di rigore. In precedenza, tuttavia, era successo di tutto. Prima il gol del vantaggio di Immobile al 108′, dopo che i tempi regolamentari si ...

Inter-Lazio - Inzaghi : “Senza Handanovic l’avremmo vinta prima” : Inter-Lazio 4-5 DCR LE PAROLE DEI TECNICI – Intervenuto in conferenza stampa, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato della vittoria ai calci di rigore contro l’Inter in Coppa Italia: “Ai ragazzi avevo chiesto una partita di personalità e l’hanno fatta. Se non avessimo trovato questo Handanovic avremmo vinto prima. Quel rigore al 120′ ha […] L'articolo Inter-Lazio, Inzaghi: “Senza Handanovic ...

Calcio - Coppa Italia 2019 : Inter-Lazio 4-5 d.c.r - un errore di Nainggolan condanna i nerazzurri nella lotteria dal dischetto : Una partita a dir poco incredibile quella dell’ultimo quarto di finale di Coppa Italia 2019 di Calcio. A San Siro, nel confronto tra Inter e Lazio accade davvero di tutto. Nei tempi regolamentari il match si era concluso sullo 0-0, anche se le occasioni vi erano state da una parte e dell’altra. Nei supplementari sono arrivate le marcature di Ciro Immobile al 108′ e di Mauro Icardi al 121′, per un fallo di rigore su ...

Inter-Lazio - Spalletti : “Un vero peccato per l’impegno e il cuore” : Inter-Lazio 4-5 DCR LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Inter Tv, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato della sconfitta ai calci di rigore contro la Lazio in Coppa Italia: “Nel primo tempo ci siamo lasciati innervosire dal fatto che il pubblico ci chiedeva di attaccare con più forza. La Lazio ripartiva bene, […] L'articolo Inter-Lazio, Spalletti: “Un vero peccato per l’impegno e il ...

Pagelle Inter-Lazio - voti Coppa Italia 2019 1-1 (3-4 d.c.r). Strakosha eroe - errori fatali di Martinez e Nainggolan : La Lazio è la quarta semifinalista della Coppa Italia. I biancocelesti vincono la sfida infinita contro l’Inter ai calci di rigore. Nei supplementari Immobile aveva trovato il gol dell’1-0, prima del pazzesco pareggio di Icardi all’ultimo secondo su rigore. Finisce con gli errori di Lautaro Martinez e Nainggolan e con Strakosha eroe. Le Pagelle della partita INTER Handanovic 7: strepitoso su Caicedo e Immobile nel finale del ...

