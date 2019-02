Giovane dottoranda scopre un inedito di Pier Paolo Pasolini

Blastingnews

(Di venerdì 1 febbraio 2019)aveva un debole, letterariamente parlando, per Rafael Alberti, un poeta spagnolo esule in Italia, ad un livello tale che, confrontato ad Alberti, lui stesso si definiva nient'altro che un apprendista. Come lo sappiamo? Grazie a Francesca Coppola,napoletana,in letteratura spagnola all'Università di Salerno che è riuscita a trovare uno scrittodi, dattilografato con correzioni a mano.La scoperta è avvenuta tra le carte del defunto poeta conservate dell'Archivio Contemporaneao "A. Bonsanti", presente nel Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux di Firenze, svelando un pezzo di storia della letteratura italiana del quale non si conosceva nemmeno l'esistenza....