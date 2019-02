Fra i vanti di LG G8 ThinQ una batteria un po’ più grande forse

"Irrilevanti" - "Decidono italiani" : nuovo scontro Francia-Italia : Ancora polemiche tra la Francia e l'Italia. L'inquilino dell'Eliseo, Emmanuel Macron, snobba e poi critica gli azionisti di maggioranza del governo gialloverde e la risposta che arriva è piccata. Ad accendere la miccia è stato il presidente della Repubblica francese durante un incontro con la stampa nel primo giorno della sua visita in Egitto. Le critiche di Matteo Salvini e Luigi Di Maio? "Non ho intenzione di rispondere. Tutto ciò non ha alcun ...

Bono : «Le scaramucce della politica? L’alleanza con i Francesi va avanti» : Il clima dopo le polemiche scatenate dall’esecutivo italiano contro il governo Macron. L’amministratore delegato di Fincantieri: non faremo sfasciare un’azienda numero uno nel mondo

GMG PANAMA 2019/ Veglia con Francesco - davanti a Cristo tutto diventa sfacciatamente vero : Un silenzio interminabile, irreale. Centinaia di migliaia di giovani a contemplare con Francesco il Corpo di Gesù, cuore della Gmg di PANAMA

Il Volo canta davanti a Papa Francesco : Il Volo si prepara per il prossimo Festival di Sanremo, dal 5 al 9 febbraio,, in gara con il brano pop-rock 'Musica che resta'. Prima ancora di sbarcare sul palco del Teatro Ariston, Piero Barone, ...

Francia - muore d'infarto a cinque anni davanti agli occhi dei compagni d'asilo : Una notizia che vede coinvolto purtroppo un bambino di appena cinque anni, deceduto davanti agli occhi di tutti i suoi compagni d'asilo a causa di un infarto. Stando a quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, infatti, la vicenda si è consumata in una scuola materna di Nizza, in Francia. I suoi insegnanti avrebbero subito tentato di rianimarlo in attesa che arrivassero i soccorsi, ma tutti i tentativi effettuati, purtroppo, non sono andati a ...

AFragola - torna l'incubo racket : bomba davanti a tabaccheria : torna l'incubo racket ad Afragola . Dopo le 8 bombe esplose in 20 giorni , un ordigno riempito di liquido infiammabile è stato collocato stanotte davanti all'ingresso di una tabaccheria in via ...

Coppa di Francia : il Psg passa agli ottavi di finale. Avanti anche il Croix - squadra di quarta serie : Il Psg fa il proprio dovere nei sedicesimi di finale della Coppa di Francia , batte 2-0 al Parco dei Principi lo Strasburgo e si qualifica agli ottavi di finale. Decidono le reti di Cavani a inizio ...

Germania e Francia unite dal nuovo patto : "Avanti mano nella mano" | Meloni : dichiarata guerra all'Italia : Esattamente 56 anni dopo lo storico Trattato dell'Eliseo, che nel 1963 sancì la riconciliazione tra Francia e Germania nel Dopoguerra, il presidente francese, Emmanuel Macron, e il cancelliere tedesco, Angela Merkel, hanno siglato ad Aquisgrana un nuovo trattato franco-tedesco di amicizia e collaborazione

Bimba uccisa dallo scuolabus davanti al Fratellino. «L'autista andava di fretta» : Il suo urlo lacerante rimbomba ancora nelle orecchie dei suoi compagni di scuola e del fratellino. Malika è morta a tre anni, schiacciata sul selciato del quartiere "6...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Chaux-Neuve 2019 : bis di Franz-Josef Rehrl! Altra vittoria dell’austriaco davanti a Watabe e Riessle : A Chaux-Neuve (Francia) trionfa ancora l’austriaco Franz-Josef Rehrl, che fa così un passo importante verso il successo finale del Nordic Combined Triple, valido per la Coppa del Mondo di Combinata nordica. Dopo la vittoria ottenuta ieri nella Gundersen di 5 km, oggi il 25enne nativo di Schladming ha saputo ripetersi anche sui 10 km. Ancora una volta Rehrl ha fatto la differenza dal trampolino, guadagnando un grande margine sui rivali, che ha ...