Dissesto idrogeologico | Enea | ecco come prevedere ' fiumi di fango'

Conte chiede alla Commissione Ue flessibilità su Dissesto idrogeologico e tempi della giustizia : Il premier Conte ha intenzione di chiedere alla Commissione europea flessibilità su dissesto idrogeologico e tempi della giustizia. A quanto si apprende sta coordinando la presentazione alla Commissione Ue del piano nazionale per la sicurezza del territorio e per la prevenzione dei rischi e del Piano per la riduzione dei tempi della giustizia civile e penale. Il premier, per finanziare i due piani, chiederà alla Commissione Ue di ...

Dissesto idrogeologico - 210 milioni di investimenti in meno Nasce "Confartigianato Imprese per l'emergenza" : Come hanno dimostrato i recenti fatti di cronaca, che hanno visto la Sicilia messa in ginocchio dal maltempo, con danni ingenti e perdita di vite umane. Ci sono oltre 36 mila Imprese artigiane " dice ...

Ambiente - Costa pensa a decreto ad hoc per lotta a Dissesto idrogeologico : Approntare entro dicembre un decreto legge per la lotta al dissesto idrogeologico , con risorse fino a 10 miliardi . E' questa l'ipotesi al vaglio del Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa . Parlando ...

'I soldi per il Dissesto idrogeologico fuori dal calcolo deficit/Pil'. Intervista a Laura Castelli - di P. Salvatori - : La viceministra M5s all'Economia: 'Su reddito e pensioni aspettiamo le relazioni tecniche. Eventuali risparmi sugli investimenti. I saldi? Non è quello il tema'