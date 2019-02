Coppa d' Asia al Qatar | battuto 3 a 1 il favorito Giappone

Qatar nella storia : 3-1 al Giappone e prima vittoria in Coppa d’Asia a due anni dal mondiale in casa : La prima volta, in casa, a due anni da un mondiale vissuto da organizzatore. Il Qatar ha battuto per 3-1 il più quotato Giappone e ha conquistato la prima Coppa d’Asia della sua storia davanti al pubblico dello Zayed Sports City Stadium. Il torneo torna così in Medio Oriente (l’ultima nazionale a vincere la competizione fu l’Iraq nel 2007), dopo che le precedenti due edizioni erano state vinte dall’Australia e dallo stesso ...

Al Qatar la Coppa D’Asia : battuto il Giappone in finale : I Qatarioti vincono per la prima volta. La squadra di Felix Sanchez si poggia sul nucleo dell’Al-Sadd di Stefano Ravaglia Il Qatar, tre anni prima del discusso Mondiale che ospiterà nel novembre 2022, vince la sua prima Coppa D’Asia, battendo 3-1 in finale il Giappone. La nazionale Qatariota, dopo aver vinto il girone con Libano, Corea del Nord e Arabia Saudita (tre vittorie, dieci gol fatti e nessuno ...

DIRETTA GIAPPONE QATAR / Streaming video e tv : nipponici imbattuti con gli arabi - Finale Coppa d'Asia - : DIRETTA GIAPPONE QATAR: info Streaming video e tv della partita, Finale della Coppa d'Asia 2019, oggi venerdi 1 febbraio.

Calcio estero; Coppa d’Asia : é l’ora della finale : Siamo arrivati all’atto finale: venerdì avremo il nome della nazionale vincitrice di Coppa d’Asia.Nella prima semifinale, che vedeva opposte l’Iran e il Giappone, é stata quest’ultima, un po’ a sorpresa visto il cammino fino ai quarti di finale, ad avere la meglio. L’Iran, che fino a quel punto non aveva subito neppure una rete, ha retto nel primo tempo, ma nella ripresa ha incassato tre goal senza riuscire ...

Coppa d'Asia - lancio di scarpe dagli spalti contro giocatori Qatar. FOTO : Incredibile quanto successo ad Abu Dhabi durante la semifinale tra Emirati Arabi e Qatar, persa 4-0 dalla squadra di Zaccheroni. Al 37', dopo aver segnato il 2-0, i giocatori qatarioti sono andati a ...

Coppa d'Asia : il Qatar va in finale - 4-0 agli Emirati di Zaccheroni : ...immenso centro sportivo costato quasi due miliardi di dollari ha ospitato i ritiri invernali di top club come Psg e Bayern e punta a diventare entro il 2020 il miglior centro formativo al mondo. A ...