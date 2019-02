Carige, Di Maio fa "nomi e cognomi"

: #Carige, @luigidimaio : 'Commistione con la politica, ecco i nomi' - Agenzia_Ansa : #Carige, @luigidimaio : 'Commistione con la politica, ecco i nomi' - Linkiesta : Il decreto #Carige è uguale a quello #Mps. Il #redditodicittadinanza è il Rei con qualche soldo in più. #Quota100 è… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Carige, Di Maio: 'Se useremo soldi pubblici sarà dei cittadini' -

"Incompetenze dei manager" e "commistioni della politica": queste, secondo il vicepremier Di, le cause della crisi di. Intervenuto alla Camera, Diattacca la "vecchia politica" che "andava a braccetto con le banche" e "non fa eccezione", dice. Il vicepremier parla di una "cortina di fumo dei", dietro la quale ci sono altri "e cog" della politica. "Si spazia da destra a sinistra", dice. Su Consob:la settimana prossima è quella giusta per lana del presidente.(Di venerdì 1 febbraio 2019)