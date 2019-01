Renzi | “Di Maio ci dà la colpa del calo del Pil? È la tragedia di un uomo ridicolo”

Renzi “difende” il governo : “Con il 2 - 04% l’Ue non può avviare la procedura d’infrazione” : "Se l'Italia passa da 2,4 a 2,04 il nostro governo fa una figuraccia ma se l'Italia sta al 2,04 l'Europa non può e non deve aprire una procedura di infrazione. Sono un senatore dell'opposizione ma prima di tutto sono un italiano che crede nell'onestà intellettuale. La manovra fa schifo, il governo ha sbagliato tutto, ma con il 2.04 l'Europa non ha alcun diritto di aprire una procedura", ha dichiarato Matteo Renzi.Continua a leggere