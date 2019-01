Rei | tempo di bilanci | ecco chi ha beneficiato del reddito di inclusione

Paolo Bonolis pensa al ritiro : ‘VorRei fermarmi - non sono più contemporaneo’ : “Recupero con maggiore fatica rispetto a vent’anni fa. Non sento la necessità morbosa di esserci, tanto che tra un paio di anni vorrei fermarmi, perché non sono più contemporaneo“. A pronunciare queste parole è Paolo Bonolis, uno dei conduttori di maggior successo della tv italiana, attualmente in video su Canale 5 con Avanti un altro. Perché Paolo Bonolis pensa al ritiro Intervistato da Il fatto quotidiano, come riporta ...

Che fuori tempo che fa - Crozza : “Baglioni? Ha fatto più di tutto il Pd messo insieme. Fossi nei dem me ne andRei” : La prima copertina di Maurizio Crozza del 2019 in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 è dedicata alle recenti dichiarazioni di Claudio Baglioni sui migranti: “La metà, della metà, della metà di Baglioni ha fatto più di tutto il Pd. E infatti se Fossi in quelli del Pd seguirei l’invito di Baglioni: me ne andrei”. L’artista genovese ha anche scherzato con Fabio Fazio: “Per questo governo dopo la ...

Carlo Cottarelli lascia Che tempo che fa : "PotRei tornare saltuariamente" : "Da Fabio Fazio mi sono trovato benissimo ma quella del 23 dicembre è stata l’ultima puntata del contratto. Stiamo discutendo sul futuro, potrei tornare saltuariamente, come ospite, più o meno ogni 3 o 4 settimane, ma non in tutte le puntate. È nel dna dell’Osservatorio sui conti pubblici che dirigo non legarsi a un singolo spettacolo ma partecipare a diversi programmi (se mi invitano!). Occorre parlare anche a chi non guarda Che tempo che ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 - Gregorio Paltrinieri : “Sono contento per il tempo ma avRei potuto vincere” : Gregorio Paltrinieri si è tinto d’argento nella finale dei 1500 stile libero ad Hangzhou (Cina), sede dei Mondiali di Nuoto in vasca corta. Greg, nell’ultima giornata si è esibito in una gara di pregevolissima fattura, lottata fino in fondo con il suo rivale conclamato Mykhailo Romanchuk. L’ucraino ha vinto ma il secondo posto del carpigiano ha un grande valore perché ottenuto nuotando un tempo considerevole. Certo, un ...

