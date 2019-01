PER FARE UNA CITTÀ CI VUOLE UN FIORE | UN VIDEO SUL GIGLIO DI FIRENZE

RdC - navigator : a metà febbraio potranno fare domanda i laureati con esPERienza di consulenza : Per ricevere il Reddito di Cittadinanza non basta avere i requisiti, è necessario affrontare un iter di riqualificazione professionale e di graduale inserimento nel mondo del lavoro. In questo percorso è fondamentale il 'navigator', una figura professionale che fungerà da tutor per il disoccupato, facendo da intermediario tra il lavoratore e il datore di lavoro. Il decreto sul RdC e su Quota 100 ha stabilito che sarà necessario assumere circa ...

Mario Cipollini : “La mia idea PER FARE risorgere il ciclismo italiano. Una squadra tricolore con i più forti - magari un Team Rai” : Mario Cipollini ha lanciato la sua idea per fare risorgere il ciclismo italiano, il Re Leone è come sempre un vulcano e non si tira mai indietro, il mondo dei pedali è sempre al centro dei suoi pensieri e allora ha deciso di pubblicare sui suoi canali social una lettera con le sue riflessioni e le sue proposte per il futuro del nostro movimento. Tutto è partito da un discorso su Gianni Moscon (uno dei nostri migliori talenti), la “fuga di ...

Fare colazione non aiuta a PERdere peso : (foto: Pixabay) “La colazione è il pasto più importante della giornata”. Davvero? A mettere in discussione uno degli assoluti preferiti di dietologi e nutrizionisti è una meta-analisi della Monash University (Australia) che, prendendo in considerazione 13 studi sul ruolo della colazione come innesco per un maggiore consumo calorico e la perdita di peso, ha concluso che in realtà non esistano prove sufficienti per dire che per ...

"Vi volete fare una passeggiata a PERugia?". L'indignazione di Sciarelli contro la frase del giudice del caso Vannini : "Se volete farvi una passeggiata a Perugia, ditelo". A pronunciare questa frase è il presidente della Corte d'Assise d'appello che, nella sentenza dell'uccisione di 21enne Marco Vannini, ha deciso la riduzione della pena da 14 a 5 anni di reclusione per Antonio Ciontoli, derubricando il reato da omicidio volontario in omicidio colposo.Il video della lettura della sentenza è stato mostrato da Chi l'ha visto. Nelle immagini si vede ...

Fare una vera lotta all'evasione fiscale ti fa PERdere dieci milioni di voti : Le misure per far pagare le tasse a tutti rischiano di essere impopolari e di alienare il voto di milioni di italiani. Per quetso nessun governo le mette in cima alla lista delle sue priorità "La pace fiscale sarà un boomerang per i conti dello Stato"" Il governo dei condoni: ecco tutti i regali a evasori e furbetti"

Tav - Toninelli : "Entro febbraio pubblicherò l'analisi costi-benefici : se faremo l'oPERa sarà PER il bene degli italiani" : Il ministro: "Stiamo traducendo lo studio in francese, a metà mese lo presenteremo a Francia e Ue". "Niente scambi" con Salvini che domani visiterà il cantiere

Palermo : va in Comune PER rifare la carta identità e scopre di risultare morto da 5 anni : Da Palermo arriva una storia a dir poco incredibile. Un uomo residente in città, Antonio Bartolotta, nei giorni scorsi si è recato presso l'ufficio Anagrafe del Comune per rinnovare la sua carta identità ormai in scadenza. Qui, però, l'impiegato lo ha informato che era impossibile in quanto risultava morto dal 2014! L'assurda vicenda è stata racconta dal quotidiano "Giornale di Sicilia" e ripresa da numerose testate. La macabra scoperta Come ...

Mercato - Napoli : stretta PER Bennacer - PER giugno si può fare : Il Napoli mette la freccia nella corsa a Ismael Bennacer. Per il talentuoso ventunenne dell'Empoli c'è la fila, ma il club partenopeo nelle ultime ore avrebbe sbaragliato la concorrenza e impresso l'...

Tina Cipollari accusata dall’ex tronista : “Guadagna 5 mila euro PER FARE la cafona” : L’ex tronista attacca Tina Cipollari, accusandola di guadagnare 5 mila euro al mese per “fare la cafona in tv”. A lanciare le accuse contro la vamp di Uomini e Donne è Rossella Intellicato, ex protagonista del GF che per un breve periodo è stata anche tronista dello show di Maria De Filippi. La modella decise di andarsene proprio a causa dei suoi continui litigi con Tina Cipollari e Gianni Sperti, annunciando poco dopo ...

Pensioni - parte l’uscita anticipata. Già mille domande PER Quota 100 Come fare Divieti - tempi - requisiti : tutte le regole : ieri il primo giorno per presentare la domanda da parte di chi ha 62 anni d’età e 38 anni di contributi. Le richieste all’Inps sono state 600 da parte dei cittadini, altre 400 dai patronati

Fabrizio Corona choc : «Mi portavano ragazze PER FARE sesso. Così ho conosciuto Silvia Provvedi» : Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, le ultime dichiarazioni choc. Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. Dalle pagine del suo libro Non mi avete fatto niente, Fabrizio Corona ha raccontato, tra le...

Calciomercato Inter - difficile cedere PERisic e Miranda : si complica anche l’affare Carrasco : Diminuiscono sensibilmente le possibilità per l’Inter di cedere Perisic e Miranda, consequenzialmente si complica anche l’affare Carrasco Il mercato dell’Inter si avvia verso la conclusione senza sussulti, considerando le difficoltà sorte nell’ambito delle cessioni di Perisic, Miranda e Candreva. AFP PHOTO / Giuseppe CACACE Per quanto riguarda innanzitutto l’esterno croato, pare che non sia arrivata ...

Arrivate le prime richieste PER "quota 100". Come fare la domanda - : La modalità di presentazione delle domande è utilizzabile da parte dei lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere, ...