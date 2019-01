Juventus in difficoltà | Agnelli alla Continassa con Allegri

Lazio-Juventus - Inzaghi : 'Il calcio è crudele - non ho mai visto i bianconeri così in difficoltà. Meritavamo di vincere' : Cancelo e Cristiano Ronaldo, nel finale, battono i biancocelesti, per il rammarico di Simone Inzaghi: "Non ricordo quest'anno la Juventus così in difficoltà " ha dichiarato l'allenatore a Sky Sport " ...

Juventus-Milan - Allegri : “L’avversario ci ha messo in difficoltà” : JUVENTUS MILAN Allegri – La Juventus batte il Milan per 1-0 e trionfa nella 31esima edizione della Supercoppa italiana. La sfida di Gedda è decisa da un gol al 61′ di Cristiano Ronaldo. I bianconeri alzano il trofeo per l’ottava volta, una in più dei rossoneri, e vendicano la sconfitta subita nel 2016 proprio contro il […] L'articolo Juventus-Milan, Allegri: “L’avversario ci ha messo in difficoltà” ...

Champions League 2019 - sorteggio ottavi : le possibili avversarie di Juventus e Roma. Le stellette di difficoltà : Lunedì 17 dicembre alle ore 12.00 avrà luogo a Nyon (Svizzera) il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2019. In quella sede si deciderà il destino della Juventus, prima classificata del girone H, e della Roma, seconda classificata del girone G. Grazie al primo posto raggiunto la Vecchia Signora è testa di serie e quindi potrà evitare compagini di un certo livello come il Barcellona, il Bayern Monaco, il Real Madrid e il ...

Champions League 2019 - oggi il sorteggio degli ottavi. Le fasce e le possibili avversarie di Juventus e Roma. Le stellette di difficoltà : Terminata la scorsa settimana la fase a gironi della Champions League 2018-2019 di calcio, mancano ormai poche ore prima di conoscere quale futuro attende le formazioni italiane rimaste in corsa. oggi, lunedì 17 dicembre, alle ore 12.00 si svolgerà infatti a Nyon, in Svizzera, il sorteggio degli ottavi di finale. Come di consueto le squadre saranno suddivise in due fasce distinte, riservate rispettivamente alle vincitrici e alle seconde ...

Juventus - Chiellini : "CR7 e Icardi i più forti in area. Il Toro può metterci in difficoltà" : CR7, è vero. Ma la Juve è anche GC3, come sottolineato da Spalletti prima di Juventus-Inter. Il capitano bianconero ha raccolto l'eredità di Buffon e sta disputando una stagione tra le migliori della ...

Juventus - Allegri realista : “nel primo tempo l’Inter ci ha messo in difficoltà - ma oggi non potevamo perdere” : L’allenatore della Juventus ha commentato la vittoria ottenuta sull’Inter, esprimendo le proprie considerazioni sulla prestazione della sua squadra Quattordici vittorie e un pareggio, 43 punti conquistati su 45 a disposizione. La Juventus continua a mietere successi e record, disintegrando il campionato italiano. Fabio Ferrari L’ultima vittima dei bianconeri è l’Inter, piegata allo Stadium per 1-0 grazie alla ...