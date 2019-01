Ferrari | un 2018 da record | ricavi per 3 | 4 miliardi di euro | l' utile netto cresce del 46%

Ferrari - Camilleri : soddisfatti per il 2018 - fiduciosi per 2019 : Roma, 31 gen., askanews, - I vertici della Ferrari sono "soddisfatti" per i risultati finanziari del 2018 e guardano con fiducia al 2019. "Siamo soddisfatti dei risultati del 2018 - ha detto l'...

La casa automobilistica ha raggiunto tutti i target per il 2018 e corre in Borsa. Per il 2019 si punta a un aumento dei ricavi netti.

Ferrari - corrono ricavi e utili. 'Target 2018 raggiunti' : Ferrari ha chiuso il 2018 con un utile netto in aumento del 46% a 787 milioni di euro, dai 537 milioni dell'anno precedente. Lo riferisce il Cavallino rampante in una nota, precisando che 'tutti i ...

Ferrari accelera in Borsa dopo i dati di bilancio 2018 e le previsioni : ROMA - accelera a Piazza Affari il titolo Ferrari, che arriva a guadagnare più dell'1,9% dopo la pubblicazione dei risultati di bilancio 2018 e delle guidance per l'anno in corso. In particolare, l'...

La Ferrari Monza SP2 è la supercar più bella dell'anno 2018: la giuria di esperti del Festival Automobile International di Parigi, giunto alla 34° edizione, ha assegnato il prestigioso premio alla vettura del Cavallino. La cerimonia di premiazione si è tenuta presso l'Hotel National des Invalides di Parigi con oltre 600 ospiti inclusi molti rinomati

Continua la crescita dei Musei Ferrari, che nel 2018 hanno registrato oltre 540mila visitatori stabilendo un nuovo primato. Con oltre 370mila visitatori si riconferma il successo del Museo Ferrari di Maranello, in linea con il dato eccezionale dello scorso anno in cui si è festeggiato il 70° anniversario dell'azienda. Nel corso del 2018 sono state

LinkedIn : in Ferrari e in Rai i lavori più ricercati nel 2018 : Milano, 22 gen., askanews, - E' la Ferrari l'azienda più ambita dove lavorare in Italia. Il dato emerge dalla ricerca di LinkedIn sulla classifica dei dieci annunci di lavoro, Most Viewed Jobs, che ...

Nel 2018 il FIA WEC affronta per la prima volta una stagione che si dipana a cavallo di due anni solari, seguendo la tendenza inaugurata dalla Formula E. Il campionato è iniziato a maggio con la 6 Ore di Spa-Francorchamps ma nel 2018 sono state disputate solo cinque gare nelle quali le Ferrari del team

F1 Ferrari - Leclerc miglior rookie del 2018 : SAN PIETROBURGO Charles Leclerc ha vinto di nuovo il premio della FIA come miglior esordiente del motorsport. Il neopilota della Ferrari aveva già conquistato il riconoscimento nel 2017, per aver ...

F1 - Vettel lancia la sfida alla Mercedes : “nel 2018 ancora lontani - ma sono motivato a vincere con la Ferrari” : Il pilota della Ferrari ha parlato nel corso della cerimonia di premiazione della FIA a San Pietroburgo, rilanciando la sfida alla Mercedes Cala il sipario sulla stagione 2018 di Formula 1, i piloti hanno partecipato oggi alla cerimonia di premiazione della FIA tenutasi a San Pietroburgo, ultimo atto di una lunga annata. Nel corso della serata Sebastian Vettel ha risposto alle domande dei giornalisti, confermando di voler vincere il ...