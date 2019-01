Va all' ospedale e i ladri gli svaligiano casa

Il volpino Stefano che da tre anni aspetta davanti all’ospedale il padrone morto : Il padrone muore ma lui lo aspetta davanti l’ospedale da 3 anni Ormai è la mascotte dell’Ospedale Santo Stefano di Mazzarino, il suo padrone è morto 3 anni fa ma lui lo aspetta ancora lì davanti, fissando la porta da cui il padrone è entrato e non è più uscito Proprio come Hachiko, il cane dell’astronomo nipponico, il professor Hidesaburo Ueno, questo volpinosoprannominato “Stefano” dai medici dell’Ospedale Santo ...

Scontro tra due auto sulla Cisa : due anziani e un giovane all'ospedale : Lunigiana e Apuane - La scorsa serata, domenica, i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontremoli sono intervenuti al km 13+450 strada statale 62 della Cisa dove, per cause in ...

Sci alpino - Italia in ansia : Federica Brignone portata all’ospedale - frattura di tibia e perone per Federica Sosio : Nonostante il nuovo podio di Sofia Goggia, c’è grande apprensione in casa Italia dopo la discesa femminile di Garmisch. Preoccupano molto le condizioni di Federica Brignone e Federica Sosio. E’ quasi certamente molto grave l’infortunio della sfortunata Sosio, in lacrime subito dopo la caduta sulla Kandahar e trasportata in elicottero presso l’ospedale di Garmisch. Secondo le prime indiscrezioni, l’azzurra avrebbe ...

Sci alpino - Italia in ansia : Federica Brignone portata all’ospedale - sospetta frattura della tibia per Federica Sosio : Nonostante il nuovo podio di Sofia Goggia, c’è grande apprensione in casa Italia dopo la discesa femminile di Garmisch. Preoccupano molto le condizioni di Federica Brignone e Federica Sosio. E’ quasi certamente molto grave l’infortunio della sfortunata Sosio, in lacrime subito dopo la caduta sulla Kandahar e trasportata in elicottero presso l’ospedale di Garmisch. Secondo le prime indiscrezioni, l’azzurra avrebbe ...

Furto all'ospedale di Ragusa : rubati farmaci antitumorali : Furto nella notte tra venerdì e sabato nella farmacia interna dell'ospedale Giovanni Poalo II a Ragusa. A denunciare il Furto sono stati i responsabili della farmacia. Secondo le prime informazioni ...

Furto all'ospedale di Ragusa : rubati farmaci antitumorali : Furto nella notte tra venerdì e sabato nella farmacia interna dell'ospedale Giovanni Paolo II a Ragusa. Ignoti hanno portato farmaci antitumorali.

MotoGp – Il ‘sabato alternativo’ di Iannone - il pilota finisce in ospedale con… Carmen Victoria Rodriguez! [GallERY] : Andrea Iannone sempre più vicino a Carmen Victoria Rodriguez: l’ex fidanzato di Belen Rodriguez passa un sabato in compagnia della venezuelana in… ospedale! Andrea Iannone ha un nuovo amore? Mentre il gossip impazza ai danni della sua ex fidanzata Belen Rodriguez, il pilota, dopo essersi sottoposto ad un’operazione alla mascella e prima di prendere parte alla nuova stagione del campionato mondiale di MotoGp, è riapparso ...

Dimesso dall’ospedale neonato di 500 grammi. I genitori : "Un miracolo dei medici" : Quattro mesi fa, quando fu partorito, nessuno avrebbe scommesso che quel neonato di San Gennaro Vesuviano, nel Napoletano, fosse sopravvissuto. Era il 29 settembre del 2018 e Pasquale Gabriele Caldarelli veniva alla luce in condizioni disperate: pesava appena 550 grammi e i medici erano convinti che non ce l"avrebbe fatta.Questa mattina, invece, grazie alle cure degli operatori sanitari della clinica Villa Betania di Napoli e successivamente ...

Una giornata speciale all'Ospedale Arezzo di Ragusa : Celebrata una giornata speciale all'Ospedale Arezzo di Ragusa Ibla. Donati al repato oncologico poster degli alunni dell'Istituto Orsoline

allarme bomba all’ospedale Galliera : Telefonata anonima poco prima delle 18, arrivati due pullman per offrire ricovero ai parenti dei malati

all'ospedale S. Maria delle Croci di Ravenna un evento dedicato a Giancarlo Rastelli : L'Associazione Scienza e Vita Ravenna, in collaborazione con Gruppo Cultura AUSL Romagna, Hospice Villa Adalgisa, Istituto Oncologico Romagnolo, con il patrocinio di: AUSL Romagna, Ordine Professioni ...

Roma - paziente muore all'ospedale San Filippo Neri : fuma a letto e il materasso si incendia : Choc al San Filippo Neri. Un paziente è morto nella notte all'ospedale di Roma dove si è verificato un principio d'incendio. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Da una...

Napoli - piove in sala operatoria : infiltrazioni all'ospedale San Paolo : Teli operatori sul pavimento per tamponare le perdite d'acqua. Accade all'ospedale San Paolo, dove l'improvvisa presenza di abbondanti infiltrazioni ha costretto i sanitari a rimedi 'fai da te' nella ...

Alex torna a casa - dimesso dall’ospedale dopo il trapianto di midollo : CARATTERISTICHECOME PER LA DONAZIONE DI SANGUERISCHI DELLA DONAZIONEQUANTI DONATORI SERVONOCOME SI DIVENTA DONATORIPOSSO CAMBIARE IDEA?Sta bene Alessandro Montresor e oggi esce dall’ospedale Bambino Gesù di Roma. È Alex, il bambino di 20 mesi, per cui si era mobilitata mezza Italia alla ricerca di un donatore compatibile. Il bambino è stato sottoposto al trapianto di cellule staminali di midollo osseo donate dal padre. È una tecnica sperimentale ...