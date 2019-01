Skoda Kamiq | le prime bozze del crossover che debutterà a Ginevra – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Il debutto ufficiale del nuovocompatto della casa di Boemia (appartenente al gruppo Vw) è previsto in marzo al salone di, maha già diffuso ledella, il terzo modello della sua offerta a ruote alte dopo Kodiaq e Karoq. Rispetto a questi, il design dell’inedito entry level tra gli sport utility boemi si differenzia soprattutto al frontale e al posteriore, dove nondimeno appare chiara una vicinanza stilistica con l’altro modello di punta, la Scala. Per maggiori informazioni e dettagli tecnici non resta che attendere l’apertura della kermesse svizzera, in programma dal 7 al 17 marzo.L'articolo, ledelcheproviene da Il Fatto Quotidiano.