Scuole chiuse a Siena per la neve

Maltempo - neve a Bologna : si attende la decisione in merito alle Scuole chiuse a Bologna per domani 31 Gennaio [AGGIORNAMENTI LIVE] : La neve è giunta a Bologna, dove i fiocchi bianchi sono caduti per un paio d’ore. Ciò nonostante, a causa della precedente pioggia, la neve non ha imbiancato ancora la città. Come spiega il centro meteo regionale – la precipitazione – che ha interessato dalla mattinata anche il Piacentino, il Parmense e il Reggiano con alcuni centimetri caduti – si sposterà dalla mezzanotte sul versante est della Regione, in Romagna. Al momento le ...

Allerta neve in Toscana e in gran parte del Centro Nord : Scuole chiuse domani 31 Gennaio in diversi Comuni [ELENCO LIVE] : E’ Allerta neve al Centro Nord: nevica copiosamente in Toscana, qualche timido fiocco è caduto a Bologna e per domani è prevista anche in Romagna, Piemonte e Trentino Alto Adige. Sono in molti in Comuni che iniziano a prendere le misure precauzionali. domani, giovedì 31 Gennaio 2019, le scuole resteranno chiuse in diversi Comuni. Ecco l’ELENCO aggiornato in tempo reale: Siena Scansano (Grosseto) Sorano (Grosseto) Roccalbegna ...

Maltempo e nevicate - Scuole chiuse a Siena : Da Montalcino a Montepulciano, dalla Valdichiana alla Val d'Orcia, tutta la provincia senese è imbiancata. Il sindaco di...

Allerta Meteo Toscana : a Siena domani 31 Gennaio Scuole chiuse per neve e maltempo : Le scuole di ogni ordine e grado di Siena e i centri diurni per anziani e disabili del territorio comunale gestiti dalla Società per la salute rimarranno chiusi domani, giovedì 31 Gennaio. A stabilirlo un’ordinanza firmata dal sindaco Luigi De Mossi in conseguenza delle abbondanti nevicate che da questa mattina hanno creato disagi in città. “Ho firmato l’ordinanza – ha scritto il sindaco sulla sua pagina facebook – ...

Inquinamento - Thailandia : chiuse oltre 400 Scuole a Bangkok : A causa del grave Inquinamento atmosferico che nelle ultime settimane ha colpito Bangkok, le autorità hanno deciso di chiudere fino a venerdì oltre 400 scuole: una decisione senza precedenti nella storia della capitale. “Tre o quattro zone della città sono particolarmente colpite“, ha spiegato Aswin Kwanmuang, governatore di Bangkok. Per diversi giorni sono stati schierati aeromobili che attivano pioggia artificiale versando sostanze ...

Neve : Scuole chiuse in alcune regioni 30 Gennaio 2019 : In arrivo la perturbazione numero 11 di Gennaio 2019, e a seguito del Rischio Neve emesso dalla Protezione Civile, alcuni sindaci hanno emesso ordinanza di sospensione delle attività didattiche nella giornata di Mercoledì 30 Gennaio 2019. Di seguito l’elenco con i comuni che hanno disposto la chiusura delle Scuole: Scuole Chiuse in Liguria BusallaRonco ScriviaMontoggioSanto Stefano d’AvetoRezzoaglio Scuole Chiuse ...

Maltempo Ischia : statale di Casamicciola e Scuole chiuse domani 29 Gennaio : Nuova chiusura prevista domani della litoranea ex SS 270 tra Casamicciola e Lacco Ameno, all’altezza dell’eliporto. Il sindaco di Casamicciola ha firmato un’ordinanza che a partire dalle ore 22 disporrà l’interdizione al traffico veicolare della strada per la sola giornata di martedì, al fine di consentire a una ditta incaricata dalla Città Metropolitana di eseguire le opere di demolizione della restante parte del muro ...

Potenza. Scuole chiuse anche lunedì 28 gennaio : “A causa delle difficoltà che ancora si registrano in città, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza della viabilità pedonale”, il

Maltempo : a Potenza Scuole chiuse anche lunedì : Situazione ancora difficile in provincia di Potenza, soprattutto nelle frazioni e nelle aree più colpite dalle abbondanti nevicate che hanno provocato l’interruzione di energia elettrica e sono ancora disalimentate circa diecimila utenze nella zona di Avigliano. Il punto della situazione è stato fatto in una riunione del centro coordinamento soccorsi in Prefettura in cui si sono registrate ”situazioni ancora critiche nella provincia, ...

Ischia - frana a Casamicciola : Scuole chiuse anche oggi : scuole chiuse anche oggi a Casamicciola e Lacco Ameno (Ischia) a causa della frana che nella notte tra giovedì e venerdì ha invaso la ex SS270 all’altezza dell’eliporto Giovanni Paolo II. Ieri sono stati rimossi oltre 170 metri cubi di terreno, fango e massi. Al termine delle operazioni di messa in sicurezza la strada verrà riaperta, probabilmente nelle prossime ore. L'articolo Ischia, frana a Casamicciola: scuole chiuse anche oggi ...

