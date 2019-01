Pil | Conte | “Mi aspetto nuovo calo | ma poi una ripresa a fine anno” Palazzo Chigi

ilfattoquotidiano

: Conte vede arrivare la recessione: 'Il Pil rallenta ancora ma non dipende da noi' - HuffPostItalia : Conte vede arrivare la recessione: 'Il Pil rallenta ancora ma non dipende da noi' - CarloStagnaro : Non è proprio #recessione: è più un graphical rendering del #pil #conte - ilfoglio_it : Il premier anticipa i dati Istat: “Mi aspetto un'ulteriore contrazione del pil. Ma dobbiamo guardare al futuro”. Or… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Il presidente del Consiglio Giuseppesi attende che i dati preliminari sul pil italiano nel quarto trimestre 2018, che l’Istat diffonderà domani mattina, evidenzino una ulteriore contrazione dopo il -0,1% registrato nel periodo luglio-settembre, per effetto di fattori esterni come il rallentamento dell’economia in Cina e in Germania. L’Italia dunque sarebbe tecnicamente in recessione. “Nei primi mesi di quest’anno stenteremo ancora”, ha aggiunto il premier parlando in Assolombarda. “Ma ci sono tutti gli elementi di riscatto per ripartire nel secondo semestre”. Dal canto suo il ministro dell’Economia Giovanni Tria, parlando con i giornalisti a Washington, ha commentato: “Non drammatizzerei, non credo che cambi molto per la situazione italiana”.“Abbiamo dati congiunturali che non sono favorevoli, e non dobbiamo girare la testa dall’altra ...