Matteo Salvini ed Elsa Fornero | scontro a DiMartedì sulle pensioni

Secondo voi il governo cadrà sul processo a Matteo Salvini? :

Luigi Di Maio - il sospetto su Matteo Salvini nel M5s : "Sta cercando l'incidente" : Il governo dei sospetti. Il M5s spiazzato dalla richiesta di Matteo Salvini di votare contro il rinvio a giudizio sul caso Diciotti si interroga sul bivio letale a cui si trova ora di fronte: votare sì, di fatto aprendo uno scenario da crisi di governo, o seguire la linea del ministro degli Interni,

Annalisa Chirico : "Processo o no Matteo Salvini ne uscirà rafforzato - Luigi Di Maio no" : Matteo Salvini cadrà in piedi, Luigi Di Maio no. "Comunque vada la partita, se andrà a processo o meno, Salvini ne esce rafforzato", spiega Annalisa Chirico, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre. "Se va a processo sarà vittima dei giudici, se non ci andrà vuol dire che la sua linea sull'immi

Diciotti - Di Battista : 'M5s voterà sì in giunta su Matteo Salvini' : "Credo proprio che voteremo 'sì' all'autorizzazione a procedere, poi cercheremo una soluzione tutti assieme" Lo ha detto Alessandro Di Battista , M5s, in merito alla richiesta a carico del ministro ...

Gonzalo Higuain contro chi lo attacca : 'Parlano male di me perché la loro vita...'. Ce l'ha con Matteo Salvini : Dopo il 'mercenario' incassato da Matteo Salvini , l'ex attaccante del Milan Gonzalo Higuain reagisce a muso duro. Appena passato al Chelsea dopo settimane di maldipancia a Milanello, l'argentino ...

Gonzalo Higuain contro chi lo attacca : "Parlano male di me perché la loro vita...". Ce l'ha con Matteo Salvini : Dopo il "mercenario" incassato da Matteo Salvini, l'ex attaccante del Milan Gonzalo Higuain reagisce a muso duro. Appena passato al Chelsea dopo settimane di maldipancia a Milanello, l'argentino volato a Londra da Maurizio Sarri se la prende con chi lo ha criticato per la scelta: "Se parlano male di

Diciotti - il voto segreto su Matteo Salvini che può smascherare il M5s : il grosso guaio di Luigi Di Maio : Il Movimento 5 Stelle sulla graticola della Sea Watch e dell'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini. E il voto segreto in Senato potrebbe far precipitare la situazione. Ufficialmente, il partito guidato da Luigi Di Maio ha accolto favorevolmente "l'invito" del ministro degli Interni a vota

Claudio Amendola cambia idea su Matteo Salvini : “Non è il più bravo ma senz’altro il più paraculo” : Claudio Amendola, nel marzo 2018, aveva definito Matteo Salvini “il politico più capace degli ultimi 20 anni, ma proprio senza ombra di dubbio”. Un’affermazione che aveva fatto discutere e che ora l’attore romano sembra ritrattare. Intervenuto telefonicamente a L’Aria che tira nella puntata del 29 gennaio, Amendola ha risposto a Myrta Merlino che gli ha chiesto se la pensasse sempre allo stesso modo: “Salvini ...

Sea Watch - Cécile Kyenge insulta Matteo Salvini : 'È disumano. E i miei 39 fratelli...' : Quei territori devono vivere, l'economia deve andare avanti. Bisogna saper guardare oggi al domani. Quindi dico 50 milioni… minimo'. Come no...

Sea Watch - Cécile Kyenge insulta Matteo Salvini : "È disumano. E i miei 39 fratelli..." : Secondo Cécile Kyenge gli immigrati vanno accolti tutti, indiscriminatamente. Un pensiero arci-noto e che ha ribadito in un'intervista a La Zanzara di Radio 24, in cui l'europarlamentare Pd ha commentato anche quanto sta avvenendo al largo di Siracusa, dove resta ormeggiata la Sea Watch con i suoi 4

Lo spavaldo Matteo Salvini - che ora scappa dal processo : In pratica Salvini è convinto di avere agito secondo l'interesse pubblico ma si è dimenticato di spiegarcelo, metterlo nero su bianco su qualche carta bollata e l'ha compresso in qualche bilioso tweet convinto che ora si possa fare così. Ma c'è di più: Salvini difendendosi dal processo piuttosto che nel processo dimostra che il suo sforzo di sembrare uno di noi è una mirabile farsa. Tra l'altro riporta ai fasti del berlusconismo per cui la ...

Perché la lettera di Matteo Salvini può davvero far cadere il Governo : Il voltafaccia di Matteo Salvini sulla volontà di affrontare il processo per il caso Diciotti apre la crisi politica più grande dalla nascita del Governo Conte. Solo qualche giorno fa, Luigi Di Maio aveva dichiarato pubblicamente che il Movimento 5 Stelle avrebbe votato a favore dell'autorizzazione a procedere. La lettera di Salvini cambia tutto. Ci troveremmo di fronte a un vicepresidente del Consiglio che manda a processo l'altro ...

Sea Watch - magistrati scatenati contro Matteo Salvini : per cosa verrà presto indagato : Non paghi, i giudici raddoppiano? Si parla di Matteo Salvini e delle inchieste che lo riguardano. Non soltanto la richiesta di rinvio a giudizio del tribunale dei ministri per il caso Diciotti, vicenda che sta terremotando il governo e facendo volare la Lega nei sondaggi. Secondo Il Fatto Quotidiano

Che fuori tempo che fa - Maurizio Crozza : 'Matteo Salvini deporta immigrati'. E Fabio Fazio resta muto : Nello studio di Fabio Fazio , a Che fuori tempo che fa di lunedì 28 gennaio, il bersaglio grosso è ovviamente Matteo Salvini , al centro del caso Sea Watch e colpito dalla richiesta di rinvio a ...