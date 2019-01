Leonardo Cinquecento | documentario sul genio tra passato e futuro

ilfogliettone

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Arriva nelle sale italiane "",con immagini in 8k che Magnitudo Film dedica aluniversale di Da Vinci nel cinquecentenario della morte. Con il coinvolgimento di esperti di caratura mondiale e aziende ai vertici della tecnologia, il film ricostruisce come l'ingegno e le osservazioni diDa Vinci hanno attraversato i secoli per trovare applicazione nella società contemporanea. Al cinema dal 18 al 20 febbraio.