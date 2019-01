huffingtonpost

: Si squarcia in volo l'ala del Francoforte - Bari: atterraggio di emergenza, nessun ferito - PaoloTurconi : Si squarcia in volo l'ala del Francoforte - Bari: atterraggio di emergenza, nessun ferito - ninoBertolino : RT @HuffPostItalia: L'ala si squarcia in volo, aereo Ryanair costretto ad un atterraggio di emergenza - albertoallen : Si squarcia in volo l'ala del Francoforte - Bari: atterraggio di emergenza, nessun ferito -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Uno squarcio nell'ala haunad undi. A raccontare l'incidente è una passeggera, Monica Irima, che su Instagram ha pubblicato la foto dell'ala danneggiata. "Amici questa volta è andata così! Con un bel spavento ... dopo 40 min dici hanno fatto ritornare a Francoforte... Questo è il buco nell'ala dell'... speriamolo ripartire stasera".View this post on InstagramAmici questa volta è andata così! Con un bel spavento ... dopo 40 min dici hanno fatto ritornare a Francoforte... Questo è il buco nell'ala dell'... speriamolo ripartire stasera ... ##frankfurt #aeroportoA post shared by Monica Irimia (@monicairimia_) on Jan 29, 2019 at 12:26pm PSTIlera partito alle 19 da Francoforte, conprevisto alle 21 a Bari. Ma lo squarcio nell'ala del ...