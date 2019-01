Inter | Nainggolan è sul mercato

Inter - novità Lautaro contro il Torino : ancora fuori Nainggolan? : Ci sarà qualche novità nell'undici di partenza dell' Inter nella trasferta sul campo del Torino. La Gazzetta dello Sport rivela che Spalletti sta pensando a 4-3-2-1 con Joao Mario e Lautaro Martinez alle spalle di Mauro Icardi . ancora fuori Radja Nainggolan , pronto ad essere gettato nella mischia a gara in corso.

Inter - Spalletti : 'Nainggolan - ci siamo quasi. Perisic? Chi lo vuole deve pagare' : Dopo la conferenza stampa alla vigilia della sfida tra la sua Inter e il Torino, Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport del momento di Nainggolan e Perisic: ' Radja sta ancora rimettendo a posto il proprio motore e la qualità che ha, la condizione fisica fa sempre la differenza per calciatori come lui. siamo a ...

Inter - Nainggolan in uscita : clamoroso scambio con Ozil dell'Arsenal? (RUMORS) : Il giocatore che ha deluso maggiormente le attese in casa Inter in questa prima parte della stagione è stato Radja Nainggolan. Sabato scorso contro il Sassuolo il centrocampista belga è partito ancora una volta dalla panchina, mostrando una forma fisica quantomeno precaria. Il tecnico nerazzuro, Luciano Spalletti, qualche settimana fa aveva dichiarato come il giocatore debba cominciare a mettere l'Inter davanti a tutto visto che ci sono almeno ...

Inter - Spalletti prepara il ritorno dall'inizio di Nainggolan : Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport , l'ex centrocampista della Roma è pronto a riprendersi una maglia dal 1': Nainggolan rientrerà nell'undici di partenza domenica nella partita con il ...

Inter - sorpasso di Joao Mario su Nainggolan : le ultime di formazione : ultime di formazione per Inter-Sassuolo in arrivo da Sky Sport . Il ballottaggio tra Nainggolan e Joao Mario dovrebbe vincerlo il portoghese, che completerà il terzetto di centrocampo con Vecino e Brozovic. Per il resto tutto confermato con D'Ambrosio ...

Inter-Sassuolo - probabili formazioni : Spalletti rilancia Nainggolan : INTER SASSUOLO probabili formazioni – Questa sera, inizio ore 20.30, San Siro sponda neroazzurra riapre i battenti, dopo la sosta invernale, per la prima partita della Serie A nell’anno 2019. E riapre i battenti con la forza e la spinta della campagna anti razzista orchestrata dalla società di Steven Zhang dopo i tristi e sgradevoli fatti di […] L'articolo Inter-Sassuolo, probabili formazioni: Spalletti rilancia Nainggolan proviene ...

Inter-Sassuolo - Spalletti : “Vogliamo vincere un trofeo. Su Nainggolan…” : INTER SASSUOLO Spalletti- Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sull’attuale stagione nerazzurra e rimarcando il desiderio di conquistare un trofeo. Focus anche sulle condizione di Radja Nainggolan e sulla bestia nera Sassuolo, autentico spauracchio nerazzurro nelle ultime stagioni. Leggi anche: Zapata-Inter, clamoroso: l’atalantino alternativa ad Icardi. ...

Inter - Spalletti : 'Nainggolan dimostrerà a tutti perché l'abbiamo preso' : APPIANO GENTILE - Finalmente si gioca. Anche se San Siro sarà scaldato solo dagli 11.500 ragazzi delle scuole calcio ammessi nell'impianto, chiuso invece al resto dei tifosi per i tristi fatti che ...

Inter - Spalletti : "Confusione? Qui tutto in ordine. Nainggolan ci tiene a far bene" : Il nostro avvenire dipende da loro, il fatto che vengano allo stadio da subito è fondamentale per dare degli insegnamenti ai grandi su come divertirsi davanti a spettacoli come il calcio". rumore - ...

Inter - Spalletti contro il Sassuolo si dovrebbe affidare a Nainggolan : L'Inter per tenere il passo e restare attaccata al secondo posto, restando almeno con sette punti di vantaggio sul quarto posto e otto punti sul quinto posto. Il Sassuolo per tornare in lotta per un piazzamento europeo dopo le due sconfitte consecutive subite prima della sosta. Sono questi i temi principali dell'anticipo della ventesima giornata di campionato, la prima del girone di ritorno, che andrà in scena allo stadio Meazza, che sarà aperto ...

Inter-Sassuolo - probabili formazioni : Spalletti rilancia Nainggolan : INTER SASSUOLO probabili formazioni – Sabato sera, inizio ore 20.30, San Siro sponda neroazzurra riapre i battenti, dopo la sosta invernale, per la prima partita della Serie A nell’anno 2019. In campo la squadra di Luciano Spalletti e i neroverdi di Roberto De Zerbi, la terza forza del torneo alla caccia del Napoli e del secondo posto […] L'articolo Inter-Sassuolo, probabili formazioni: Spalletti rilancia Nainggolan proviene da Serie ...

Inter - Nainggolan piace al Paris Saint-Germain (RUMORS) : Uno dei club che potrebbe fare qualcosa di importante in questa sessione di calciomercato è il Paris Saint-Germain. Il club francese cerca un rinforzo a centrocampo, visto che dovrà quasi sicuramente salutare Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è in scadenza di contratto a giugno e ha già deciso di non rinnovare, avendo trovato un accordo con il Barcellona da dieci milioni di euro a stagione. I blaugrana, però, vogliono anticipare ...

Inter - il Psg insiste : vuole Nainggolan al posto di Rabiot (RUMORS) : In casa Inter uno dei giocatori al centro di varie voci nell'ultimo mese è stato sicuramente il centrocampista belga, Radja Nainggolan. Il Ninja ha saltato il big match contro il Napoli a santo Stefano, il 26 dicembre, essendo stato sospeso dalla società dopo essere arrivato in ritardo all'allenamento (e non era la prima volta) il giorno dopo il pareggio contro il Chievo Verona. Una stagione molto travagliata, condizionata anche da alcuni ...

Inter - senti Monchi : 'Nainggolan? Volevamo venderlo - il problema è gestirlo' : Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Monchi , direttore sportivo della Roma, ha parlato di Radja Nainggolan. Queste le parole del dirigente giallorosso. 'Mi dispiace se sta avendo problemi. Noi intendevamo cederlo al di là di ...