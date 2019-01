Inchiesta sul ponte Morandi | in Puglia un viadotto a rischio | a novembre un sollecito di

Genova - dieci nuovi indagati nell'Inchiesta sul crollo del ponte Morandi : Ci sono dieci nuovi indagati nell'ambito dell'inchiesta sul crollo del ponte Morandi. Si tratta di tecnici e dirigenti di Autostrade per l'Italia e Spea, la società delegata da Autostrade al monitoraggio della rete autostradale.L'accusa per loro è di falso nel procedimento connesso ai controlli sugli altri cinque viadotti in stato critico: tra questi il Paolillo in Puglia e Pecetti e Sei Luci a Genova.Nella mattinata del 30 gennaio ...

La Finanza nelle sedi di Spea per l'Inchiesta sul ponte Morandi : Nuove perquisizioni della Guardia di Finanza di Genova sono in corso nelle sedi di Spea, la società delegata da Autostrade al monitoraggio della rete autostradale. In particolare, le Fiamme gialle ...

Migranti - Pd : ddl per commissione d'Inchiesta sulle morti in mare : ... in maniera puntuale, le circostanze in cui si siano eventualmente verificate condotte o atti volti a configurare un'omissione di soccorso, anche verificando se la discrezionalità politica sottesa a ...

Salvini contro il blitz dei parlamentari sulla Sea Watch : 'Hanno violato il veto'. Procura apre Inchiesta : Altra notte di attesa davanti alle coste siciliane per i 47 migranti bloccati a bordo della nave umanitaria. Di Maio: 'Sequestriamo la nave e mandiamo i migranti in Olanda'. 'Fateli sbarcare', ...

Migranti - il Pd aderisce all'appello di Manconi per una commissione di Inchiesta sulle stragi in mare : Di fronte alla tragedia che in questi giorni si sta consumando nelle acque del Mediterraneo speriamo che nessuna forza politica si tiri fuori da una analisi seria delle cause, che il governo non si ...

L'Onu apre un'Inchiesta indipendente sull'omicidio del giornalista Khashoggi : Il relatore speciale delL'Onu sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie si recherà in Turchia la prossima settimana per iniziare una "inchiesta internazionale indipendente" sull'assassinio del giornalista saudita dissidente Jamal Khashoggi, brutalmente ucciso lo scorso ottobre. Lo si apprende al Palazzo di Vetro. Agnes Callamard ha fatto sapere che sarà in Turchia dal 28 gennaio al 3 febbraio.

Julen - aperta una Inchiesta sul caso del bambino caduto nel pozzo : il salvataggio si complica : La vicenda di Julen, il bambino caduto in un pozzo a Totalan, nei pressi della località spagnola di Malaga, si svolgerà anche in tribunale. Il giudice del tribunale di Malaga ha aperto un’inchiesta ufficiale per individuare delle responsabilità su chi abbia realizzato il pozzo, che pare sia stato scavato soltanto nello scorso mese di dicembre. Pare che questa sia una pratica alquanto diffusa in quella parte dell’Andalusia, regione che ...

'Subito una commissione di Inchiesta sulle stragi nel Mediterraneo' : La ripetizione di questi 'non' porta in superficie quel che una semplice cronaca di quanto avvenuto nel Mar Mediterraneo nel corso delle ultime ore non riesce più a far percepire. I fatti sono questi:...

"Subito una commissione di Inchiesta sulle stragi nel Mediterraneo" : Il manifesto: "Non siamo pesci": davanti a Montecitorio una manifestazione promossa dai Radicali Italiani e dall'associazione "A Buon Diritto". Fra i promotori: Luigi Manconi, Roberto Benigni, Sandro Veronesi, Massimo Recalcati

Cina - dna umano modificato : un'altra donna incinta - Inchiesta sullo scienziato : Questo tipo di sperimentazione genetica realizzata su esseri umani è vietata nella gran parte dei Paesi del mondo, Cina inclusa. Ora il dossier dello scienziato sarà 'trasferito agli organi ...

Inchiesta sull'incidente aereo a Diavolezza - ai comandi c'era un 14enne : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

L'Inchiesta sul Salone di Torino si chiude con 29 indagati. Tra i reati peculato e falso : Nei vari filoni di indagine erano stati coinvolti esponenti del mondo politico torinese e piemontese tra i quali l'ex sindaco di Torino, Piero Fassino, e l'assessore regionale alla Cultura, Antonella ...

Torino - chiusa l'Inchiesta sul Salone del Libro : gli indagati sono 29. Tra loro anche Fassino : Ventinove indagati: si chiude così la maxi inchiesta della procura di Torino sui conti in rosso del Salone del Libro. Falso in bilancio, turbativa d'asta e peculato sono le accuse che, a vario titolo, sono contestate dal pubblico ministero Gianfranco Colace e dal procuratore aggiunto Enrica Gabetta.l'inchiesta ha analizzato i conti della Fondazione dal 2010 al 2015, partendo dai guai giudiziari dello storico presidente Rolando Picchioni ed è ...