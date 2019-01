Big Snow 2019 in arrivo | dove e quando nevica in Italia Le città

Arriva Big Snow e con lui esplosione di neve in pianura. Ecco cosa ci aspetta #bigsnow : Se pensavate che l’Inverno fosse già Arrivato vi sbagliavate. Infatti stiamo per entrare nella parte più fredda di questo inverno e che allo stesso tempo farà felici tutti gli amanti della neve con l’arrivo di Big Snow. In questo momento anche a Roma, in alcune zone, sta scendendo qualche fiocco di neve. Già da oggi erano previste le prime nevicate sulla pianura del Nord Italia fino a bassa quota al Centro. Da domani, giovedì, ...

Big Snow in arrivo. Italia - nevicate record e temperature in picchiata. Il meteo ‘gelido’ : L’inverno si prepara a mostrarci il suo volto più crudo: arriva Big Snow. Stiamo infatti per entrare in una fase delicata dal punto di vista meteo, ma che da un lato farà sicuramente felici gli amanti della neve e soprattutto l’ambiente del turismo invernale. Ci attendono alcuni giorni in cui, una delle maggiori protagoniste dello scenario meteo, sarà proprio la neve. Il team de iLmeteo.it avvisa che già oggi avremo un primo assaggio ...

I giorni della merla portano la neve. In arrivo “Big Snow” : dove e quando nevicherà : Nei giorni della merla arriva sull’Italia “Big Snow”, una perturbazione che porterà tanta neve e accumuli importanti anche in alcune città come Torino, dove venerdì potrebbe esserci la più grande nevicata degli ultimi anni. Quali saranno nel dettaglio le aree della penisola maggiormente colpite secondo gli esperti meteo.Continua a leggere

Big Snow – Il grande Flop dei falsi Meteo : Avete visto il BIG Snow?! Quello che molti siti Meteo-ciarlatani avevano annunciato e confermato più volte, che avrebbe portato forti e abbondanti precipitazioni di carattere nevoso in tutto il Nord Italia con la neve che sarebbe caduta copiosa anche in pianura. Il panorama delle informazioni Meteo di questi giorni non ha parlato di altro, in rete, in radio, in tv, sui giornali, pensate vi erano articoli di previsione dettagliatissimi a oltre ...

