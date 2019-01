Sara | travolta e uccisa a 19 anni | sdraiata sull’asfalto ma per i pm non è omicidio

fanpage

: @federicofubini Se chiudi all'Africa apri la strada, ulteriormente, alla Cina. Una europa frantumata non esprime p… - Omo_Neri : @federicofubini Se chiudi all'Africa apri la strada, ulteriormente, alla Cina. Una europa frantumata non esprime p… - fabio_sandri : @OlivaStefi @fla_gbc @riccardomagi E si l'economia italiana sarà travolta da 100-1000-50.000 migranti. Allora dicia… - 1950Elda : @npedelini @marco_gervasoni Siamo piccolini. Dei Calimeri. Cosa possiamo offrire? Le cose importanti stanno accaden… -

(Di martedì 29 gennaio 2019) I pm della Procura di Firenze hanno chiesto al gip l'archiviazione delle indagini pervolontario sul caso della 19enneScimmi, deceduta dopo esser stata investita da un tir a Castelfiorentino mentre erasull'asfalto in piena notte. Per i pm nessuno l'ha portata in quel posto e non è stata aggredita. Confermata invece l'accusa distradale e fuga per il camionista che l'ha investita.