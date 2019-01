Sampdoria | Destro se parte Kownacki

Calciomercato Sampdoria - Kownacki spinge per lasciare Genova : il sostituto potrebbe essere Destro : Il club blucerchiato ha contattato il Bologna per valutare le possibilità di arrivare a Destro, poco utilizzato fino a questo momento della stagione L’arrivo di Gabbiadini non ha chiuso il mercato in entrata della Sampdoria, i doriani infatti devono fare i conti con la voglia di Dawid Kownacki di lasciare l’Italia per trasferirsi al Fortuna Dusseldorf. Per questo motivo, la società del presidente Ferrero ha bisogno di trovare ...