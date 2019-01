Ragusa | accordo con Virtu Ferries per promuovere il territorio

Mvmant Ragusa : accordo Comune - Università Catania : Prende corpo il progetto “ Mvmant Ragusa ” che nasce ad un accordo tra l’ Università di Catania ed il Comune di Ragusa per studenti Facoltà Lingue

Siglato un accordo per aiutare le imprese a Ragusa : E' stato Siglato a Ragusa un accordo tra Commerfidi e Fidimed per ampliare i servizi a disposizione delle imprese iblee come i finanziamenti