Neve | Scuole Chiuse in alcune regioni 30 Gennaio 2019

Maltempo - scuole chiuse mercoledì 30 gennaio per allerta Neve : l’elenco delle regioni : Dove resteranno chiuse le scuole mercoledì 30 gennaio? A causa dell'allerta neve prevista nei cosiddetti "giorni della merla" molte amministrazioni locali hanno deciso di sospendere le lezioni negli istituti di ogni ordine e grado per motivi di sicurezza. Ecco l'elenco in aggiornamento delle regioni, dall'Umbria alla Liguria.Continua a leggere

Bufera di Neve su Potenza - caduti quasi 50 cm : situazione pesante. Scuole chiuse anche domani : Una nevicata d'altri tempi per Potenza : se escludiamo recenti ondate di gelo storiche, è da diversi anni che non si verificava una così intensa e persistente nevicata sul capoluogo lucano, con una...

Allerta meteo e maltempo al Centro Sud : Neve - vento e scuole chiuse - Sky TG24 - : La perturbazione atlantica che staziona fra le isole maggiori porta precipitazioni, raffiche e possibili temporali. Allerta arancione in Puglia e Basilicata, gialla su Abruzzo, Molise, Calabria e gran ...

Allerta al Centro Sud per il maltempo : Neve - vento e scuole chiuse : Allerta al Centro Sud per il maltempo: neve, vento e scuole chiuse La perturbazione atlantica che staziona fra le isole maggiori porta precipitazioni, raffiche e possibili temporali. Allerta arancione in Puglia e Basilicata, gialla su Abruzzo, Molise, Calabria e gran parte della Sicilia. Abbondante nevicata a Potenza, frana a ...

Scuole chiuse a Potenza e in altri comuni per la Neve : Nevica da ieri pomeriggio in Basilicata, e in particolare nel Potentino dove la coltre bianca ha superato in alcuni centri i 30 centimetri di altezza. A Potenza, il sindaco Dario De Luca ha invitato i cittadini, in particolare quelli residenti nelle contrade, a non uscire dalle proprie abitazioni se non in casi di estrema necessità. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per via dei rami degli alberi caduti sotto il peso della neve. Nessun ...

Neve nel Potentino - scuole chiuse : 8.36 Nevica da ieri pomeriggio in Basilicata, in particolare nel Potentino dove in alcuni centri la Neve ha superato i 30 centimetri. A Potenza, il sindaco De Luca ha invitato i cittadini,in particolare i residenti nelle contrade,a non uscire di casa se non per necessità. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per i rami di alberi caduti sotto il peso della Neve. Nessun particolare disagio sulle principali strade statali dove da ieri ...

Neve a Potenza : venerdì 25 gennaio scuole chiuse : Come ampiamente previsto il maltempo si è abbattuto anche a Potenza. Giovedì sera nel capoluogo regionale della Basilicata, infatti, ha

Capracotta sommersa dalla Neve - ma scuole sempre aperte. Una mamma : "i miei figli a scuola con lo slittino" : Capracotta è una piccola località dell'Appennino molisano, in provincia di Isernia, situato a circa 1400 metri di altitudine. Si tratta di uno dei più alti comuni dell'interno Appennino ed è...

Maltempo Sardegna - allerta Neve : scuole chiuse anche domani 25 Gennaio a Fonni (Nuoro) : In Sardegna è stata estesa fino alle 20 di stasera l’allerta meteo della protezione civile regionale per neve, vento e mareggiate. Fino a stasera la neve continuerà a cadere sopra i 400 metri, in particolare sulla parte nord-orientale e centrale dell’isola. I venti resteranno forti fino a burrasca da nord e nord-est, con mareggiate lungo le coste orientali. A Fonni, il comune piu’ alto della Sardegna, nel Nuorese, le scuole ...

Meteo - Torino e Genova sotto la Neve : molte scuole chiuse - allerta al Centro Sud : Capri imbiancata da una grandinata, pioggia e neve al Centrosud, Sardegna compresa, e fiocchi bianchi caduti anche al Nord, da tempo a secco, in particolare a Genova e Torino: il maltempo ha colpito...

Maltempo - Neve : tutte le scuole chiuse il 24 gennaio - Sky TG24 - : L'ondata di gelo e le forti nevicate hanno costretto molti Comuni a decidere di tenere chiusi i propri istituti scolastici nella giornata di domani. Tra le zone interessate dai provvedimenti la ...

Maltempo - le scuole chiuse giovedì 24 gennaio per l’allerta Neve : Maltempo, le scuole chiuse giovedì 24 gennaio per l’allerta neve L’ondata di gelo e le forti nevicate hanno costretto molti Comuni a decidere di tenere chiusi i propri istituti scolastici nella giornata di domani. Tra le zone interessate dai provvedimenti la Sardegna, l’Alessandrino e la Liguria Parole chiave: ...

Maltempo - è allerta Neve : domani giovedì 24 Gennaio scuole chiuse in molti Comuni [ELENCO LIVE] : E’ allerta neve in molte regioni e sono diversi i Comuni che hanno optato per le scuole chiuse per domani, giovedì 24 Gennaio 2019. Ecco l’elenco aggiornato dei Comuni che decideranno di mantenere le scuole chiuse per domani 24 Gennaio: Nuoro Bitti (Nuoro) Ollolai (Nuoro) Macomer (Nuoro) Ovada (Alessandria) Acqui Terme (Alessandria) [solo scuole superiori] L'articolo Maltempo, è allerta neve: domani giovedì 24 ...

Neve e freddo arrivano sulla Sardegna - tante le scuole chiuse per maltempo - Sardiniapost.it : La Neve ha già imbiancato la Sardegna centrale e le zone alte della Gallura . Il picco del freddo e delle precipitazioni è previsto per questa notte e domani mattina ampie zone dell'Isola saranno ...