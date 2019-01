Grazie a Microsoft anche le batterie pieghevoli potrebbero diventare realtà

surface-phone

(Di martedì 29 gennaio 2019) Oltre ai displayapparsi nei brevetti di Andromeda e Centaurus che, di per sè, sono già molto innovativi e sorprendenti dal punto di vista tecnologico, fra qualche anno potremmo addirittura vedere delleflessibili.Un nuovo brevetto di Redmond pubblicato da USTPO il 24 gennaio e depositato durante il mese di luglio del 2017 descrive, infatti, una nuova tipologia di batteria che può essere tranquillamente piegata, senza esplodere o causare danni, attraverso l’utilizzo di metalli nobili liquidi.An electrochemical energy storage cell includes a flexible positive electrode and a flexible negative electrode including a gallium-based liquid metal dispersed on a flexible wire mesh. The electrochemical energy storage cell also includes a membrane having a surface in contact with the flexible positive electrode and an opposing surface in contact with the flexible ...