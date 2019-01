Google Pixel 3 XL Lite beccato su Geekbench con un nome diverso e 4 GB di RAM

Accoppiata Google Pixel 4 ed Android Q : feature killer in lavorazione : Iniziamo a parlare di Google Pixel 4, sebbene rispetto ad una peculiare funzionalità che dovrebbe arrivare con Android Q, la prossima major-release dell'OS mobile di Google. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, ed opportunamente raccolte dal noto portale di informazione 'PhoneArena.com', il colosso di Mountain View starebbe pensando di integrare all'interno della prossima distribuzione Android il riconoscimento facciale 3D, andando a ...

Nelle scorse ore Marvin Chow, VP Product Marketing di Google, ha pubblicato su Twitter un'immagine che preannuncia una campagna per Night Sight

Stando alle ultime informazioni, la tecnologia venduta dal Gruppo Fossil a Google dovrebbe essere utilizzata per migliorare Wear OS

Ora è possibile regolare ISO e tempi di esposizione (fino a 60 secondi) anche su Google Pixel 3 XL grazie a un modulo Magisk, ma è ovviamente necessario avere i permessi di root sbloccati.

Oggi è stata pubblicata la Prima classifica DxOMark Selfie che vede primeggiare, a parità di punteggio complessivo, Google Pixel 3 e Samsung Galaxy Note 9.

grazie ad uno sviluppatore indipendente, Google Pixel 3 XL può finalmente contare sul supporto a Google Fuchsia. Ecco tutti i dettagli

Punti a favore e contrari dei Google Pixel 3 Lite - attesi per maggio : Potrebbe interessare a diversi utenti il Google Pixel 3 Lite, versione economica dei Pixel di attuale generazione, in presentazione la prossima primavera. La scheda tecnica si caratterizza per alcune differenze marcate rispetto ai modelli standard, su cui vi invitiamo caldamente a riflettere. Si parte con uno schermo FullHD+ (2160 x 1080 Pixel) da 5.56 pollici, passando per il processore Snapdragon 670 e 4GB di RAM. La memoria, non ...

Sembra ormai certo che entro la primaverà assisteremo al lancio di almeno un modello di Pixel economico perché il Google Pixel 3 Lite, il modello economico base, è tornato a mostrarsi, questa volta in una video recensione straniera.

L'indiscrezione nasce da un brevetto appena depositato che potrebbe anticipare il Google Pixel 4. Lo schizzo lascia quasi senza parole

Gradita sorpresa dai Google Pixel 3 Lite? Forse più potenti del previsto : Meritano un altro capitolo i Google Pixel 3 Lite, attesi per la prossima primavera. I dispositivi saranno due: uno in versione standard ed un altro più grande, in edizione XL. Su GeekBench è stata pizzicata proprio quest'ultima versione, o presunta tale, che potrebbe addirittura avere un quantitativo di RAM superiore a quello dei Google Pixel 3. I punteggi fatti registrare sono rispettivamente di 1805 e 5790 in single e multi-core. Il ...

Inaspettatamente, Google Pixel 3 XL Lite potrebbe arrivare con Snapdragon 710 e ben 6 GB di RAM, 2 in più dei fratelli maggiori.

La qualità dei contenuti disponibili su Netflix copre una vasta gamma che va da quella SD a quella 4K, ulteriormente migliorata dall'opzione HDR […]

Evo Type case è una custodia con tastiera integrata per Google Pixel 3 XL: la connessione e l'alimentazione avvengono tramite NFC.

Con l'inizio del 2019, sembra finalmente che Google abbia corretto il bug che impediva ai dispositivi Pixel di agganciare l'aggiornamento di Android tramite il pulsante "verifica aggiornamento". Il nuovo anno porta buone notizie per i possessori di smartphone Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL con l'aggiornamento di gennaio che migliora la qualità dell'audio registrato durante la realizzazione di un video con questi dispositivi.