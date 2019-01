Firenze a luci rosse | orgia gay a base di cocaina in una casa del centro

ilgiornale

(Di martedì 29 gennaio 2019) In un insospettabile appartamento di un palazzo deldile forze dell'ordine hanno interrotto un'di droga. I poliziotti, intervenuti in seguito a una segnalazione dei vicini di- che protestavano per trambusto e schiamazzi continui - hanno trovato, a sorpresa, otto uomini (alcuni anche nudi) e diversi grammi die crack. Insomma, un festino hard adi sesso e droga.Il fatto domenica pomeriggio in viale don Minzoni, dove - come riporta La Nazione - solamente il 53 l'"organizzatore" della festa arose è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio e un marocchino di 20 anni per la cessione della sostanza stupefacente. Insono state rinvenute anche bottiglie di plastica e ammoniaca per "cucinare" lain crack.Gli uomini di polizia hanno identificato, senza prendere alcun provvedimento, gli altri sei partecipanti al ...