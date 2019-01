Empire | Jussie Smollett aggredito a Chicago

blogo

(Di mercoledì 30 gennaio 2019)Si trova ricoverato all'ospedale dicon una costola rotta ma fortunatamente in buone condizioni, attore 36enne interprete di Jamal in, vittima la notte scorsa di un attacco da parte di due uomini incappucciati mentre stava uscendo da un ristorante alle due di notte.Secondo quanto riportato dalla Polizia, l'attore è stato inizialmenteverbalmente dai due uomini, che lo avrebbero insultato per il suo orientamento sessuale (è omosessuale) ed il colore della sua pelle, per poi attaccarlo fisicamente con alcuni pugni. I due avrebbero anche gettato addosso all'attore una sostanza chimica, ed uno dei due gli avrebbe anche messo una corda intorno al collo, prima di scappare.pubblicato su TVBlog.it 29 gennaio 2019 22:53.