Donna incinta di tre mesi viene uccisa a coltellate per rubarle la macchina

Grecia - Donna incinta con la tecnica dei "tre genitori" : Grazie alla tecnica dei 'tre genitori', una donna in Grecia è riuscita a rimanere incinta e ora è alla 27esima settimana di gravidanza. Ad annunciarlo è un comunicato stampa della start up spagnola ...

Mise incinta una Donna in coma. Arrestato infermiere per violenza sessuale : Un infermiere di 36 anni è stato Arrestato con l'accusa di stupro per aver messo incinta la donna in coma che il mese scorso ha dato alla luce un bambino in una struttura sanitaria di Phoenix, in Arizona. Lo ha fatto sapere il capo della polizia della città, Jeri Williams. Nathan Sutherland era l'infermiere che si prendeva cura della donna presso la Hacienda HealthCare, e ora dovrà rispondere dei reati di violenza sessuale e ...

He Jiankui e il Dna modificato : incinta la seconda Donna che partorirà figlio resistente all’Hiv : Confermato dalle autorità cinesi come il dottor He Jiankui sia riuscito a modificare i geni di embrioni umani, così da far nascere bambini più resistenti all’Hiv. In questo modo ha però violato le regole scientifiche e per questo si prospetta per lui l’0incriminazione penale. Lo scorso novembre aveva fatto tremare la platea della conferenza ad Hong Kong, annunciando di aver modificato geneticamente alcuni embrioni umani così da renderli ...

La Cina ha confermato che c’è una seconda Donna incinta di un bambino “geneticamente modificato” : Il governo della Cina ha confermato che una seconda donna è incinta di un bambino “modificato geneticamente”, nell’ambito della controversa sperimentazione condotta dal ricercatore He Jiankui, che lo scorso anno aveva annunciato la nascita di due bambine con geni modificati

Germania - migrante accoltella Donna incinta : morto il feto : In Germania si è riaccesa in questi giorni la polemica circa gli effetti delle politiche attuate negli ultimi anni dalla Merkel in ambito migratorio. Feroci critiche all'indirizzo della cancelliera ...

Calciatore coinvolto in un incidente stradale ed in stato di ebbrezza : una Donna incinta in gravi condizioni [NOME e DETTAGLI] : Altra notizie shock per il mondo del calcio. Nel dettaglio il centrale dell’Independiente Alan Franco è stato coinvolto in un incidente stradale a Sarandì, il Calciatore è nel giro della Nazionale argentina e l’impatto è avvenuto al ritorno da una festa. Il Calciatore era alla guida di una Jeep e con altri amici a bordo, brutto incidente con un’altra auto a bordo di cui viaggiava una ragazza incinta di 7 mesi. Secondo ...

Usa : Donna vuole diventare uomo - s'innamora e resta incinta durante il trattamento : E' una vicenda decisamente curiosa quella occorsa a Stephan Gaeth e al suo compagno Wyley Simpson. Il fatto si è verificato a San Antonio, in Texas, negli Usa. I due hanno avuto un bambino, che adesso è la loro gioia più grande, ma la loro storia sta facendo il giro del web. Stephan, voleva diventare uomo ma non aveva ancora concluso del tutto il passaggio del cambio di sesso, poiché era ancora biologicamente donna quando ha intrapreso l'intensa ...