Terremoti in Italia | 23180 nel 2018 | uno ogni 20 minuti

Terremoti : cos’è il DISS - il Database delle sorgenti sismogenetiche italiane : Il Database delle sorgenti sismogenetiche italiane (DISS Working Group, 2018) è un repository georiferito di informazioni di natura sismotettonica. Con il termine sismotettonica si intende il settore disciplinare che si interessa dei rapporti tra la geologia, la tettonica attiva e la sismicità di una data area, e che ha come obiettivo principale l’individuazione delle strutture che generano Terremoti – le sorgenti sismogenetiche – e la stima del ...

Terremoti e frane : arriva la “radiografia” di Istat e Casa Italia : Terremoti, frane, alluvioni, stato degli edifici, Comune per Comune: da Istat e Casa Italia arriva una vera e propria “radiografia” dei rischi naturali che incidono sul territorio Italiano: Tutte le informazioni possibili sono state aggiornate al 30 giugno 2018. L’obiettivo, spiegano l’Istituto di Statistica e il Dipartimento della Presidenza del Consiglio che si occupa della sicurezza del Paese in caso di rischi ...

I sistemi di allerta precoce dei Terremoti in Italia funzionerebbero? : 'Anche in Italia il sistema di early warnings è applicabile ma bisogna attendersi risultati più limitati di quelli sperimentati in Messico o Giappone: i nostri terremoti hanno magnitudo minori, sono ...

Terremoti : scoperta la sorgente che controlla i grandi sismi in Himalaya - un modello applicabile anche in Italia : Generalmente, quando si verifica un terremoto molto violento, prima che una faglia torni a essere pericolosa passano tempi relativamente lunghi, almeno in termini umani. Si parla di secoli, o anche di millenni. Ma il violento sisma di magnitudo 7.8 che ha colpito il Nepal il 25 aprile 2015, che ha ucciso 9000 persone e raso al suolo interi villaggi, non ha scaricato tutta l’energia che si è accumulata in quell’area del pianeta nei secoli ...

L’atavica incapacità della politica italiana di ricostruire dopo i Terremoti : Certo sarebbe cosa buona e giusta che il ministro Toninelli visitasse la mostra in corso alla Triennale di Milano, Ricostruzioni. Architettura, città e paesaggio nell’epoca delle distruzioni a cura di Alberto Ferlenga e Nina Bassoli, fino al 10 febbraio 2019. Sarebbe il modo migliore per rivolgere u

Terremoti - esperto : “Per la mitigazione del rischio sismico in Italia sono necessarie mappature su scala regionale basate sul metodo deterministico” : “Sulla pericolosità sismica sarebbe opportuno accantonare del tutto il metodo probabilistico. Abbiamo approfondito gli studi sulla previsione deterministica della pericolosità sismica, il Neo Deterministic Seismic Hazard Assessment, meglio noto come NDSHA e siamo arrivati alla conclusione che tale metodo ha fornito strumenti di valutazione della pericolosità sismica molto efficaci per la comprensione, la comunicazione e la mitigazione del ...